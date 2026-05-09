İmajını Değiştirdi, Tarzıyla Olay Oldu: Kıvanç Tatlıtuğ’un Kovboy Çizmeli Kombinine Yorum Yağdı!

“Gümüş”le başlayan yolculuk, “Aşk-ı Memnu”daki Behlül karakteriyle adeta efsaneye dönüştü. Ardından “Kuzey Güney”, “Cesur ve Güzel” ve son olarak “Aile” derken, her rolünde çıtayı biraz daha yukarı taşıdı.

Ama Tatlıtuğ’un olayı sadece dizilerle sınırlı değil…

Sinemada da “Kelebeğin Rüyası” ve “Hadi Be Oğlum” gibi yapımlarla oyunculuğunu konuşturdu.

Özellikle Disney Plus için hazırlanan Dönence dizisinde canlandıracağı gizemli ajan karakteri şimdiden merak uyandırıyor. Bununla da kalmıyor; Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler: Karun Hazinesi projesinde “Sarı Saruhan” olarak geri dönmeye hazırlanıyor.