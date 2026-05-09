Paris’te “Evet” Dedi! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Evliliğe İlk Adımı Attı!

İlk olarak 2024 yazında Kenan Doğulu’nun doğum günü partisinde samimi şekilde görüntülenmeleriyle dikkat çeken çift, o dönem ilişkilerini net bir şekilde ifade etmekten kaçınsa da kısa süre sonra Çeşme tatilinde el ele görüntülenerek aşklarını adeta belgelemişti. Zamanla ilişkilerini saklamaktan vazgeçen ikili, sosyal medya paylaşımlarıyla da romantik anlarını takipçileriyle paylaşarak “en uyumlu çiftlerden biri” olarak anılmaya başladı.

Aşklarını her fırsatta dile getiren ve ilişkilerini göz önünde yaşayan çift, ikinci yıl dönümlerinde ise bambaşka bir sürprizle gündeme geldi. Paris tatiline çıkan ikiliden Serkay Tütüncü, romantik bir atmosferde Zeynep Bastık’a evlilik teklif etti. Bastık’ın “evet” yanıtı vermesiyle birlikte çift, bu özel anı sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.