Serenay Sarıkaya Kriz mi Çıkardı? Hande Erçel, İnan Kırdemir'i Takipten Çıktı!

Özellikle Sen Çal Kapımı dizisiyle uluslararası bir şöhret yakalayan oyuncu, Ortadoğu’dan Avrupa’ya kadar geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Moda dünyasında da büyük bir etki yaratan Hande Erçel, yıllardır katıldığı davetler, reklam kampanyaları ve kırmızı halı görünümleriyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Fakat ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde bu kez kariyeriyle değil, hayatından çıkardığı kişi ve kurumlarla gündeme gelmişti.

Cezaevi süreci boyunca yaptığı “Ayşe’m” paylaşımlarıyla dikkat çeken ve Ayşe Barım’a desteğini açıkça gösteren Hande Erçel’in ID İletişim’le yollarını ayırması sosyal medyada şok etkisi yaratmıştı. Ünlü oyuncunun şirketi takipten çıkması da dikkatlerden kaçmamıştı. Ancak asıl olay yaratan hamle, uzun yıllardır birlikte çalıştığı stilisti İnan Kırdemir’i de takipten çıkarması olmuştu.