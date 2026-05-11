Türk Dizi Tarihinin En Acımasız Babasını Oynayan Şemsi İnkaya'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.05.2026 - 16:54

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden Üvey Baba’nın “Gaddar Halil”i Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı! 87 yaşındaki usta oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri olan Üvey Baba, 1998-2004 yılları arasında ekranlarda fırtına estirmişti.

Özellikle dram severlerin hafızasına kazınan dizi; Anadolu’nun sert aile yapısını, yoksulluğu, çaresizliği ve ev içindeki bitmek bilmeyen çatışmaları merkezine alıyordu. Mutlaka hatırlayanlarınız vardır... O dönem daha bugünkü kadar dijital platformlar hayatımızda yokken, milyonlarca kişi haftalar boyunca ekran başına kilitleniyor, dizide yaşananlara sinir olup karakterlere gerçekmiş gibi tepki veriyordu! 

Başrollerinde Şemsi İnkaya, Seray Gözler, Burçin Abdullah ve Hakan Ural gibi isimlerin yer aldığı dizinin temel çatışması ise tamamen aile içi baskı ve şiddet üzerine kuruluydu. Özellikle Lamia’nın maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel zulüm, dönemin izleyicisini derinden etkiliyordu. Dizinin yüksek reyting almasının en büyük sebeplerinden biri de buydu aslında; izleyici kendini hikayenin içinde hissediyor, karakterlerin yaşadığı dram karşısında öfke ve merak duygusunu aynı anda yaşıyordu.

Fakat diziyi taşıyan asıl isim hiç şüphesiz Şemsi İnkaya olmuştu.

Onun hayat verdiği “Gaddar Halil” karakteri Türk televizyon tarihinin en acımasız baba figürlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Maddi çıkarları uğruna ailesini hiçe sayan, sürekli içki içen, öfkesini şiddetle dışa vuran Halil Güneşli karakteri özellikle Lamia’ya yaşattığı korku dolu anlarla izleyiciyi çileden çıkarıyordu. 

Hatta o dönem birçok kişi Şemsi İnkaya’yı sokakta görünce gerçekten kızdığını itiraf etmişti! Çünkü oyuncunun performansı o kadar gerçekçiydi ki, “Gaddar Halil” kısa sürede televizyon tarihinin en nefret edilen karakterlerinden biri haline gelmişti. Dizinin yıllar boyunca unutulmamasının en önemli nedenlerinden biri de buydu.

13 Nisan 1939 doğumlu olan ve bugün 87 yaşında olan Şemsi İnkaya ise uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.

Uzun zamandır herhangi bir dizi ya da film projesinde yer almayan usta oyuncunun son görüntüsü geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı. İyice beyazlayan sakal ve bıyıklarıyla dikkat çeken Şemsi İnkaya’nın yıllara meydan okuyan karizması sosyal medyada da gündem oldu. 

Yaşlanmış haliyle dikkat çeken usta oyuncu, zayıflığı kadar şıklığıyla da konuşuldu. Özellikle onu “Gaddar Halil” olarak hatırlayan kullanıcılar, yıllar sonra gelen görüntü karşısında nostalji dolu yorumlar yapmayı ihmal etmedi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
