Evlenip Barklanmış: Kısmetse Olur'un Erdem Dalfidan'ı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.05.2026 - 23:45

Erdem Dalfidan yıllar sonra ortaya çıktı. “Kısmetse Olur”un olaylı yarışmacısının evlenip çocuk sahibi olduğu ve büyük değişimi dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur, 2015 yılında yayın hayatına başladığında kısa sürede Türkiye’nin en büyük televizyon fenomenlerinden birine dönüşmüştü.

Aşk, entrika, kavga ve kaosun eksik olmadığı yarışma; yalnızca ekran başındaki izleyiciyi değil sosyal medyayı da adeta ele geçirmişti. 

İlk sezonuyla reyting rekorları kıran programda Ayça Beğen, Emre Ubeyli, Adnan Kızıltaş, Ceyda Kırıcı, Tankut Denker, Daniela Grajdeanu, Mehtap Taşkıran, Eser West ve Cansel Çördük gibi isimler öne çıkmış; yaşanan kaotik ilişkiler ve bitmek bilmeyen tartışmalar yıllarca konuşulmuştu.

Programın en dikkat çeken isimlerinden biri de Melis Buse Betkayan ve uzun süre sevgilisi olarak izlediğimiz Erdem Dalfidan olmuştu.

Sürekli ayrılıp barışan, bol krizli ve yüksek tansiyonlu ilişkileriyle ekran başındakileri çileden çıkaran ikili, yarışmanın en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyordu. Yarışma boyunca yaşadıkları büyük kavgalar, kıskançlık krizleri ve bitmek bilmeyen tartışmalar reytinglerin yükselmesinde büyük rol oynamıştı.

Program sona erdikten sonra birçok eski yarışmacıyı sosyal medya üzerinden görmeye devam etsek de, Erdem Dalfidan uzun süre ortalarda görünmemeyi tercih eden isimlerden biri olmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde Erdem Dalfidan’ın son hali X’te gündem oldu.

Yıllar içinde büyük bir değişim geçirdiği görülen eski yarışmacının evlenip barklandığı ortaya çıktı. Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Dalfidan’ın halen evli olduğu dikkat çekerken, saçlarına veda ettiği de sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. 

Eski halini hatırlayan kullanıcılar ise “Bu gerçekten Erdem mi?” yorumlarıyla gönderiyi kısa sürede viral hale getirdi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
