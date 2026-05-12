Survivor Yarışmacısına Tekne Çarptı: Survivor Yunanistan’da Talihsiz Kaza

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.05.2026 - 10:16

Yunanistan Survivor kadrosunun popüler isimlerinden Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti'nde geçirdiği talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Zıpkınla balık tutmak için denize girdiği sırada turistik bir teknenin çarptığı genç yarışmacının sağlık durumuyla ilgili yapım şirketinden resmi açıklama geldi. Yunanistan basınında çıkan haberlere göre; denizde kaza geçiren Stavros Floros'u ilk farkedenler Türk Survivor yarışmacıları oldu.

Yaşanan kaza nedeniyle Yunanistan Survivor'ında çekimler durduruldu.

Yunanistan'da ilgiyle takip edilen Survivor yarışmasının iddialı isimlerinden Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde meydana gelen deniz kazasında ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, yarışma çekimlerinin yapıldığı saatlerin dışında ve programın rutin işleyişinden bağımsız bir alanda gerçekleşti. Agios Dominikos bölgesinde balık tutmak için zıpkınla denize giren Floros’a hızla gelen bir tekne çarptı.  

Olayın hemen ardından çevredekilerin ve yapım ekibinin müdahalesiyle sudan çıkarılan yarışmacıya ilk yardım ekipleri müdahale etti. Bölgedeki bir hastaneye nakledilen Floros'un tedavisine yoğun bakım şartlarında başlandığı bildirildi. Yunan medyasında geniş yankı uyandıran kazanın ardından, yerel liman yetkilileri ve polis ekipleri teknenin seyir defterini incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yarışmanın yapım şirketi tarafından yapılan son bilgilendirmede, genç yarışmacının vücudunda ciddi hasarlar meydana geldiği ancak hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi.

Açıklamada Floros'un durumunun 'ciddi ancak stabil' olduğu vurgulanırken, hayranlarına ve kamuoyuna sosyal medyadaki bilgi kirliliğine itibar etmemeleri yönünde çağrıda bulunuldu. 

İşte o açıklama:

'Survivor’da Agios Dominikos’ta (Dominik Cumhuriyeti) meydana gelen ciddi kazaya ilişkin ilk açıklamamızın ardından, hem kamuoyuna hem de öncelikle yarışmacının kendisine karşı sorumluluğumuz gereği, olayın gerçekleşme koşullarıyla ilgili bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Mevcut bilgilere göre olay, turistik bir teknenin, yarışmacının yarışma prosedürleri dışında bulunduğu sırada ona çarpması sonucu meydana gelmiştir. İlk andan itibaren yapım ekibi, yaralıya gerekli ilk yardımın sağlanması ve güvenli şekilde hastaneye ulaştırılması için harekete geçmiştir. Yetkili liman makamları ise olayın nedenlerini ve koşullarını tam olarak belirlemek amacıyla soruşturma yürütmektedir. Yarışmacı hastanede tedavi altında olup durumu ciddi ancak stabildir ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralanmanın ciddiyeti ve yarışmacının ailesine duyulan saygı nedeniyle, soruşturma tamamlanana kadar doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması konusunda sorumluluk çağrısında bulunuyoruz. Olayın gelişimi ve detayları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.'

Yunanistan basınında yer alan kaza haberinde olayın detayları şu şekilde anlatıldı:

“Tekne kaptanı Walker Nathan Polanco Morales'in raporuna göre; tekne, Saona Adası'na turistik bir gezi için gittiği sırada, 'Survivor' çekimlerinin yapıldığı bölgede işaret şamandırası kullanmadan dalış yapan 22 yaşındaki Stavros Floros'a çarptı.

Yaralı genç, dıştan takma motorların pervaneleri nedeniyle sol ayağından kısmi ampütasyon (uzuv kaybı) ve sağ ayak bileğinden ciddi yaralanma yaşadı. İlk müdahalesi 9-1-1 Ulusal Acil Müdahale Sistemi tarafından yapıldı ve ardından uzman tıbbi bakım altında olduğu Central Romana Tıp Merkezi'ne nakledildi.

Gelen son bilgilere göre, 'Mavi Takım' oyuncusu olan Stavros Floros, oyun veya çekim süreci dışındayken zıpkınla balık avlamak için denizde bulunduğu sırada çok ciddi şekilde yaralandı.

Onu ilk fark edenlerin, bir terslik olduğunu anlayıp hemen harekete geçen Türk Survivor oyuncuları olduğu belirtiliyor.

Ayrıca bilgilere göre, takım arkadaşının başına geleni öğrenen Manos Malliaros psikolojik olarak çöktü ve tıbbi desteğe ihtiyaç duyarak hastanede müşahede altına alındı.”

Yunan basınında yayınlanan haberin detayları

Yunan basınına göre yarışmacıya çarptığı belirtilen tekne 👇

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
