Survivor Yarışmacısına Tekne Çarptı: Survivor Yunanistan’da Talihsiz Kaza

Açıklamada Floros'un durumunun 'ciddi ancak stabil' olduğu vurgulanırken, hayranlarına ve kamuoyuna sosyal medyadaki bilgi kirliliğine itibar etmemeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

İşte o açıklama:

'Survivor’da Agios Dominikos’ta (Dominik Cumhuriyeti) meydana gelen ciddi kazaya ilişkin ilk açıklamamızın ardından, hem kamuoyuna hem de öncelikle yarışmacının kendisine karşı sorumluluğumuz gereği, olayın gerçekleşme koşullarıyla ilgili bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Mevcut bilgilere göre olay, turistik bir teknenin, yarışmacının yarışma prosedürleri dışında bulunduğu sırada ona çarpması sonucu meydana gelmiştir. İlk andan itibaren yapım ekibi, yaralıya gerekli ilk yardımın sağlanması ve güvenli şekilde hastaneye ulaştırılması için harekete geçmiştir. Yetkili liman makamları ise olayın nedenlerini ve koşullarını tam olarak belirlemek amacıyla soruşturma yürütmektedir. Yarışmacı hastanede tedavi altında olup durumu ciddi ancak stabildir ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralanmanın ciddiyeti ve yarışmacının ailesine duyulan saygı nedeniyle, soruşturma tamamlanana kadar doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması konusunda sorumluluk çağrısında bulunuyoruz. Olayın gelişimi ve detayları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.'