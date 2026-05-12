Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihleri Belli Oldu

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.05.2026 - 15:22

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihleri nihayet netlik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuru ile 2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı maaş ödemelerinin takvimi açıklandı.

Emekli maaş ödemeleri ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında kademeli olarak banka hesaplarına yatırılacak. Bakanlık, ödemelerin herhangi bir karışıklığa mahal vermeden, her zamanki ödeme günlerine göre optimize edildiğini belirtti. Bu sayede emeklilerimiz, bayram alışverişlerini ve planlarını çok daha rahat bir şekilde yapabilecek.

SSK, Bağ-Kur Maaş Takvimi: Kim, Ne Zaman Ödeme Alacak?

Ödeme takvimi, emekli olunan kuruma göre şu şekilde detaylandırıldı:

4A (SSK) Ödeme Takvimi

Mevcut ödeme günü 17-22 arası olanlar kendi günlerinde; ödeme günü 23 ve 24 olanlar 21 Mayıs’ta; 25 ve 26 olanlar ise 22 Mayıs’ta ödemelerini alacak.

4B (Bağ-Kur) Ödeme Takvimi

Ödeme günü 25 ve 26 olanlar 21 Mayıs’ta; 27 ve 28 olanlar ise 22 Mayıs’ta hesaplarını kontrol edebilirler.

4C (Emekli Sandığı) Ödeme Takvimi

Bu gruptaki emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri ise tek seferde 20 Mayıs tarihinde hesaplara geçecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.'

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
