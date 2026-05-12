"Sonbaharda Seçim Olacak" İddiası: "Perde Arkasında Hazırlık Başladı"

Türkiye’nin 2026 yılının sonbaharında bir “baskın seçime” gideceğini öne süren Arıkan, iki kritik noktaya dikkat çekti: Varlık barışı düzenlemeleri ve dünyaca ünlü finans devi BlackRock'ın CEO’su Larry Fink’in Türkiye ziyareti. Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni varlık barışı paketlerinin, seçim öncesi piyasada yapay bir rahatlama ve 'sıcak para' bolluğu yaratmak için tasarlandığını savundu.

Sürecin 'işaret fişeğinin' Fink’in Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede ateşlendiğini iddia eden Arıkan, piyasalarda oluşturulacak bu geçici bahar havasının, 2026 sonbaharında yapılacak bir baskın seçimin altyapısını oluşturacağını ileri sürdü.