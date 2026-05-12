"Sonbaharda Seçim Olacak" İddiası: "Perde Arkasında Hazırlık Başladı"

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.05.2026 - 14:13

Türkiye siyasetinde seçim takvimi tartışmaları alevlenirken, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan çok konuşulacak bir tarih iddiası geldi. Katıldığı bir televizyon programında gündemi sarsan iddialarda bulunan Arıkan, iktidarın 2026 yılının sonbaharında bir 'baskın seçim' planladığını öne sürdü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: "Perde arkasında seçim hazırlığı başladı."

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, dikkat çeken seçim tarihi çıkışında bulundu. Arıkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sürecinde verilen 'erken seçim tartışmaları bitecek' sözlerinin havada kaldığını belirtti. Türkiye’nin derin bir yönetim krizi içerisinde olduğunu savunan SP lideri, iktidarın kamuoyuna 'seçim yok' mesajı vermesine rağmen, perde arkasındaki hazırlıkların bambaşka bir tabloya işaret ettiğini söyledi.

"Seçim 2026'da yapılacak" iddiası.

Türkiye’nin 2026 yılının sonbaharında bir “baskın seçime” gideceğini öne süren Arıkan, iki kritik noktaya dikkat çekti: Varlık barışı düzenlemeleri ve dünyaca ünlü finans devi BlackRock'ın CEO’su Larry Fink’in Türkiye ziyareti. Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni varlık barışı paketlerinin, seçim öncesi piyasada yapay bir rahatlama ve 'sıcak para' bolluğu yaratmak için tasarlandığını savundu.

Sürecin 'işaret fişeğinin' Fink’in Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede ateşlendiğini iddia eden Arıkan, piyasalarda oluşturulacak bu geçici bahar havasının, 2026 sonbaharında yapılacak bir baskın seçimin altyapısını oluşturacağını ileri sürdü.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
