SGK'da Alarm Veren Rakamlar: Çalışan Sayısı Hızla Düşüyor

Verilere göre, 2025 yılının Aralık ayı itibarıyla 23 milyon 723 bin 491 olan toplam sigortalı çalışan sayısı, 2026 yılının Şubat ayında 23 milyon 324 bin 684 seviyesine geriledi. Sadece iki aylık kısa bir periyotta iş gücü piyasasından çekilen toplam kişi sayısı 398 bin 807 olarak kayıtlara geçti. Bu tablo, istihdamın sürdürülebilirliği açısından kritik bir eşiğe gelindiğine işaret ediyor.

Çalışan gruplarına göre yapılan detaylı incelemede, en büyük kaybın 4A statüsündeki (özel sektör) sigortalılarda yaşandığı görülüyor. Bu grupta 326 bin 696 kişilik bir azalma söz konusu. Kendi nam ve hesabına çalışan Bağ-Kur’lu sayısında ise 71 bin 886 kişilik bir düşüş yaşanırken, kamu sektörünü temsil eden memur (4C) sayısında 225 kişilik sembolik bir gerileme görüldü.