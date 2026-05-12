SGK'da Alarm Veren Rakamlar: Çalışan Sayısı Hızla Düşüyor

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.05.2026 - 13:56

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan güncel veriler, Türkiye iş gücü piyasasındaki daralmayı gözler önüne serdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un kamuoyuyla paylaştığı rakamlara göre, kayıtlı çalışan sayısındaki düşüş eğilimi 2026 yılının ilk aylarında da hız kesmeden devam ediyor.

SGK rakamları alarm verdi: Çalışan sayısı hızla düştü.

Verilere göre, 2025 yılının Aralık ayı itibarıyla 23 milyon 723 bin 491 olan toplam sigortalı çalışan sayısı, 2026 yılının Şubat ayında 23 milyon 324 bin 684 seviyesine geriledi. Sadece iki aylık kısa bir periyotta iş gücü piyasasından çekilen toplam kişi sayısı 398 bin 807 olarak kayıtlara geçti. Bu tablo, istihdamın sürdürülebilirliği açısından kritik bir eşiğe gelindiğine işaret ediyor.

Çalışan gruplarına göre yapılan detaylı incelemede, en büyük kaybın 4A statüsündeki (özel sektör) sigortalılarda yaşandığı görülüyor. Bu grupta 326 bin 696 kişilik bir azalma söz konusu. Kendi nam ve hesabına çalışan Bağ-Kur’lu sayısında ise 71 bin 886 kişilik bir düşüş yaşanırken, kamu sektörünü temsil eden memur (4C) sayısında 225 kişilik sembolik bir gerileme görüldü.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından şu açıklamayı yaptı.

'2025 Aralık ayında sosyal güvenlik kapsamında çalışan sayısı 23 milyon 723 bin 491 kişi iken, 2026 Şubat ayında 23 milyon 324 bin 684’e düştü. Toplam azalış 398 bin 807 kişi.

4A’da 326 bin 696, Bağkur’da 71 bin 886, memur sayısında ise 225 kişilik düşüş yaşandı.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
