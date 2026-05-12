150 Bin TL Maaş Bile Yetmemişti! Türkiye'de İlk: Bakanlık Çoban İthal Etti

Erzincan’da hayvancılık sektörü, son yılların en büyük çıkmazlarından biri olan 'çoban bulamama' sorununa radikal bir çözümle nefes alıyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerinin aylık 70 bin TL ile 150 bin TL arasında değişen fahiş ücretlere rağmen iş gücü bulamaması, sektörü durma noktasına getirmişti. Bu ekonomik yükün altından kalkamayan üreticiler için beklenen hamle, Afganistan’dan gelen iş gücüyle gerçekleşti.

Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer’in girişimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın onayıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Afganistan uyruklu çobanlar resmi yollarla kente getirilmeye başlandı. Uygulamanın ilk somut adımı olarak Erzincan’a gelen Muhammed Omar, İŞKUR üzerinden sigorta işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayarak görevine başladı.