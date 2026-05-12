article/comments
article/share
Haberler
Gündem
150 Bin TL Maaş Bile Yetmemişti! Türkiye'de İlk: Bakanlık Çoban İthal Etti

150 Bin TL Maaş Bile Yetmemişti! Türkiye'de İlk: Bakanlık Çoban İthal Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.05.2026 - 11:23

Türkiye'de çoban kıtlığı yaşanıyor. Aylık 70-150 bin TL arasında değişen maaşlarla çalışacak çoban bulunamazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duruma el attı. Erzincan'a Afganistan'dan ithal çobanlar getirildi. Bu durumun Türkiye'de ilk olduğu belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Afganistan'dan 'çoban' ithal edildi.

Afganistan'dan 'çoban' ithal edildi.

Erzincan’da hayvancılık sektörü, son yılların en büyük çıkmazlarından biri olan 'çoban bulamama' sorununa radikal bir çözümle nefes alıyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerinin aylık 70 bin TL ile 150 bin TL arasında değişen fahiş ücretlere rağmen iş gücü bulamaması, sektörü durma noktasına getirmişti. Bu ekonomik yükün altından kalkamayan üreticiler için beklenen hamle, Afganistan’dan gelen iş gücüyle gerçekleşti.

Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer’in girişimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın onayıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Afganistan uyruklu çobanlar resmi yollarla kente getirilmeye başlandı. Uygulamanın ilk somut adımı olarak Erzincan’a gelen Muhammed Omar, İŞKUR üzerinden sigorta işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayarak görevine başladı.

"Daha önce astronomik rakamlar talep ediliyordu."

"Daha önce astronomik rakamlar talep ediliyordu."

Yüksek maliyetler nedeniyle üretimden çekilme noktasına gelen sürü sahipleri, bu modelin sektörü kurtaracağını düşünüyor. Daha önce astronomik rakamlar talep eden yerli iş gücü yerine, yasal mevzuat çerçevesinde asgari ücretle istihdam edilen yabancı uyruklu çobanlar, maliyet kalemlerini makul seviyelere çekti. Üreticiler, resmi sözleşme ve sigorta güvencesiyle yürütülen bu sürecin hem kayıt dışılığı önlediğini hem de iş sürekliliğini sağladığını vurguluyor.

Erzincan’da pilot bölge etkisi yaratan bu uygulamanın, hayvancılığın yoğun olduğu diğer illerde de yaygınlaşması bekleniyor. Sektör temsilcileri, bakanlık destekli bu modelin Türkiye genelinde hayvancılığı yeniden canlandırabileceği görüşünde birleşiyor.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın