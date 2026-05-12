Montları, Botları Kaldırmayın! Meteoroloji'den "Hava Isınacak mı?" Sorusuna Ters Köşe Yanıt

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.05.2026 - 13:36

Türkiye genelinde yazdan kalma günler yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son yayınladığı haftalık hava tahmin raporu planları değiştirecek cinsten. 13-19 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan verilere göre, şu sıralar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta ortasından itibaren sert bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayımladı: Perşembe gününe dikkat!

Haftanın ilk yarısında etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, Perşembe günü itibarıyla yerini serin ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. Batı kesimlerden giriş yapacak olan bu hava kütlesi, termometreleri hızla aşağı çekecek. Tahminlere göre sıcaklıklar sadece mevsim normallerine inmekle kalmayacak, birçok ilde normallerin de altına düşerek adeta 'yalancı bahar' etkisini sonlandıracak.

Sıcaklıklar mevsim normalleri altına düşüyor.

Hava haritasına bakıldığında, Perşembe ve Cuma günleri ülkenin büyük bir bölümünde sağanak yağışların hakim olduğu görülüyor. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz hattında yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, Marmara ve Ege'de de rüzgarın şiddetini artıracağı öngörülüyor. Hafta sonuna doğru yağışlı sistem doğuya doğru kayarken, batı bölgelerde hava parçalı bulutlu bir hal alsa da serinlik etkisini korumaya devam edecek.

Pazartesi ve Salı günlerine gelindiğinde ise yağışlı havanın güney ve iç kesimlerde yer yer devam edeceği, sıcaklıkların ise kademeli olarak tekrar toparlanma eğilimine gireceği tahmin ediliyor. Bu ani değişimlere karşı özellikle tarımla uğraşanların ve kronik rahatsızlığı olanların tedbirli olması hayati önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.'

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
