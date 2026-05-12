Montları, Botları Kaldırmayın! Meteoroloji'den "Hava Isınacak mı?" Sorusuna Ters Köşe Yanıt

Hava haritasına bakıldığında, Perşembe ve Cuma günleri ülkenin büyük bir bölümünde sağanak yağışların hakim olduğu görülüyor. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz hattında yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, Marmara ve Ege'de de rüzgarın şiddetini artıracağı öngörülüyor. Hafta sonuna doğru yağışlı sistem doğuya doğru kayarken, batı bölgelerde hava parçalı bulutlu bir hal alsa da serinlik etkisini korumaya devam edecek.

Pazartesi ve Salı günlerine gelindiğinde ise yağışlı havanın güney ve iç kesimlerde yer yer devam edeceği, sıcaklıkların ise kademeli olarak tekrar toparlanma eğilimine gireceği tahmin ediliyor. Bu ani değişimlere karşı özellikle tarımla uğraşanların ve kronik rahatsızlığı olanların tedbirli olması hayati önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.'