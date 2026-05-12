Beklenen Hasat Erken Başladı: Binbir Emekle Üretilip Kilosu 80 Liraya Satılıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 12:22

Adana’nın tarımsal potansiyeliyle öne çıkan ilçesi Kozan’da, yılın ilk mahsulleri arasında yer alan erkenci kayısıların hasat dönemi heyecanla başladı. Baharın gelişiyle birlikte meyve veren ağaçlar, sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren tarım işçileri tarafından titizlikle toplanıyor. 'Binbir emekle' tabir edilen üretim sürecinin ardından dallardan tek tek elle seçilen kayısılar, kalite kontrol aşamasından geçerek sofralara ulaştırılmak üzere kasalara yerleştiriliyor.

Üretim Alanlarından Elde Edilen Veriler ve Pazar Değerleri Belirleniyor

İlçeye bağlı Gaziköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 30 dönümlük arazide yürütülen üretim faaliyetlerinde, bu yıl için hedeflenen toplam rekolte miktarının 20 ton civarında seyretmesi öngörülüyor. Hasat edilen erkenci kayısılar, tazeliği ve aromasıyla dikkat çekerken, ürünlerin bahçedeki satış fiyatı kilogram başına 60 ile 80 Türk Lirası arasında işlem görüyor. Bölgedeki ticari hareketlilik, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de mevsimlik tarım işçileri için önemli bir istihdam alanı oluşturuyor.

İklim Koşullarının Rekolte Üzerindeki Etkileri Üreticiler Tarafından Değerlendiriliyor

Hasat sürecine dair açıklamalarda bulunan üretici Faruk Usanmaz, bu yıl bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve yer yer görülen dolu yağışının üretim miktarını olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Geçmiş dönemlere kıyasla rekoltede bir düşüş gözlemlense de mahsulün genel kalitesinden memnuniyet duyuluyor. Toplanan ürünlerin büyük bir bölümü, özellikle ihracat kanalıyla Irak başta olmak üzere çevre ülkelere gönderilirken, bir kısmı da iç piyasadaki talebi karşılamak üzere sevkiyata hazırlanıyor.

Kayısının Besin Değeri ve Sağlık Üzerindeki Olumlu Etkileri Uzmanlarca Vurgulanıyor

Sadece ekonomik bir değer taşımakla kalmayan kayısı, içerdiği vitamin ve minerallerle insan sağlığı için kritik bir öneme sahip bulunuyor. Yüksek lif yapısı sayesinde sindirim sistemini destekleyen bu meyve, aynı zamanda A, C ve E vitaminleri açısından zengin bir kaynak teşkil ediyor. Potasyum içeriğiyle kalp sağlığını korumaya yardımcı olurken, antioksidan özellikleri sayesinde vücut direncini artırıyor. Göz sağlığı ve cilt yenilenmesi üzerinde de kanıtlanmış faydaları bulunan kayısı, mevsiminde tüketilmesi gereken en değerli besinler arasında yer alıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
