Beklenen Hasat Erken Başladı: Binbir Emekle Üretilip Kilosu 80 Liraya Satılıyor

Hasat sürecine dair açıklamalarda bulunan üretici Faruk Usanmaz, bu yıl bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve yer yer görülen dolu yağışının üretim miktarını olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Geçmiş dönemlere kıyasla rekoltede bir düşüş gözlemlense de mahsulün genel kalitesinden memnuniyet duyuluyor. Toplanan ürünlerin büyük bir bölümü, özellikle ihracat kanalıyla Irak başta olmak üzere çevre ülkelere gönderilirken, bir kısmı da iç piyasadaki talebi karşılamak üzere sevkiyata hazırlanıyor.