İnşaat Kazısında Kazara Keşfedildi: Yurt Bahçesinde Bir Orduya Yetecek Kadar Mayın Yatıyormuş
Polonya'nın Krakow şehrinin merkezinde yürütülen mutad inşaat faaliyetleri, yerin derinliklerinde gizlenen devasa bir mühimmat deposunun gün yüzüne çıkmasıyla eşine az rastlanır bir güvenlik operasyonuna sahne oldu. 6 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen zemin kazıları sırasında fark edilen ve İkinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu saptanan patlamayıcılar, bölgedeki tüm çalışmaları durdurma noktasına getirdi.
Hafriyat çalışmaları esnasında fark edilen nesneler bölgede geniş çaplı bir güvenlik alarmı verilmesine yol açtı
Kimyasal madde şüphesi üzerine operasyonun kapsamı genişletilerek uzman ekiplerce detaylı analizler uygulandı
Toplamda iki yüzü aşkın mühimmatın tahliyesiyle birlikte şehirdeki en büyük askeri arındırma operasyonlarından biri tamamlandı
