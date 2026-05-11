İnşaat Kazısında Kazara Keşfedildi: Yurt Bahçesinde Bir Orduya Yetecek Kadar Mayın Yatıyormuş

Cumartesi gününe kadar titizlikle sürdürülen çalışmalar neticesinde, topraktan çıkarılan patlayıcı sayısı 200 barajını aştı. Bu denli yoğun mühimmatın bir arada bulunması, söz konusu lokasyonun savaş yıllarında stratejik bir cephanelik olarak kullanıldığı ihtimalini kuvvetlendirdi. Her bir parça ayrı ayrı ambalajlanarak özel zırhlı araçlara yüklendi ve kontrollü şekilde imha edilmek üzere askeri poligonlara sevk edildi.

Yetkililer, inşaat takviminde yaşanan gecikmeye rağmen halk sağlığının korunmasının en temel öncelik teşkil ettiğini belirtti. Bu hadise, Polonya topraklarında on yıllardır saklı kalan savaş kalıntılarının modern şehir yaşamı için hala ciddi birer tehdit unsuru oluşturduğunu bir kez daha kanıtladı. Güvenlik taramasının sona ermesiyle birlikte saha, projenin devamı için yatırımcı firmaya tekrar teslim edildi.