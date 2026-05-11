İnşaat Kazısında Kazara Keşfedildi: Yurt Bahçesinde Bir Orduya Yetecek Kadar Mayın Yatıyormuş

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 15:08

Polonya'nın Krakow şehrinin merkezinde yürütülen mutad inşaat faaliyetleri, yerin derinliklerinde gizlenen devasa bir mühimmat deposunun gün yüzüne çıkmasıyla eşine az rastlanır bir güvenlik operasyonuna sahne oldu. 6 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen zemin kazıları sırasında fark edilen ve İkinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu saptanan patlamayıcılar, bölgedeki tüm çalışmaları durdurma noktasına getirdi.

Hafriyat çalışmaları esnasında fark edilen nesneler bölgede geniş çaplı bir güvenlik alarmı verilmesine yol açtı

İnşaat sahasında görev yapan işçilerin toprağın altından çıkan yabancı cisimleri top mermisi olarak tanımlaması üzerine acil durum protokolleri devreye sokuldu. Olay yerine süratle intikal eden emniyet güçleri, itfaiye ekipleri ve askeri bomba imha uzmanlarından oluşan Sapper birimleri, alanın çevresini kordon altına alarak sivillerin girişini yasakladı. Yapılan teknik incelemeler neticesinde, nesnelerin İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma, hâlâ aktif olma riski taşıyan askeri mühimmatlar olduğu kesinleşti.

Kimyasal madde şüphesi üzerine operasyonun kapsamı genişletilerek uzman ekiplerce detaylı analizler uygulandı

Mühimmatların tahliyesi planlanırken, patlayıcıların hemen yanında bulunan mahiyeti belirsiz bir sıvı madde ekiplerde kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Kimyasal savunma birimleri ve itfaiye ekipleri, söz konusu sıvının yanıcı, zehirli veya uçucu bir nitelik taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla sahada laboratuvar testleri icra etti. Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda sıvının herhangi bir tehlike arz etmediği saptandı ve bu gelişme askeri uzmanların tamamen patlayıcıların güvenliğine odaklanmasına imkan tanıdı.

Toplamda iki yüzü aşkın mühimmatın tahliyesiyle birlikte şehirdeki en büyük askeri arındırma operasyonlarından biri tamamlandı

Cumartesi gününe kadar titizlikle sürdürülen çalışmalar neticesinde, topraktan çıkarılan patlayıcı sayısı 200 barajını aştı. Bu denli yoğun mühimmatın bir arada bulunması, söz konusu lokasyonun savaş yıllarında stratejik bir cephanelik olarak kullanıldığı ihtimalini kuvvetlendirdi. Her bir parça ayrı ayrı ambalajlanarak özel zırhlı araçlara yüklendi ve kontrollü şekilde imha edilmek üzere askeri poligonlara sevk edildi.

Yetkililer, inşaat takviminde yaşanan gecikmeye rağmen halk sağlığının korunmasının en temel öncelik teşkil ettiğini belirtti. Bu hadise, Polonya topraklarında on yıllardır saklı kalan savaş kalıntılarının modern şehir yaşamı için hala ciddi birer tehdit unsuru oluşturduğunu bir kez daha kanıtladı. Güvenlik taramasının sona ermesiyle birlikte saha, projenin devamı için yatırımcı firmaya tekrar teslim edildi.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
