Sadece Türkiye'de Yetişiyor: Sıcak Havanın Habercisi Çiçeği Koparmanın Cezası 700 Bin Lira

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 11:51

Afyonkarahisar sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye’nin en büyük gölleri arasında bulunan Eber Gölü kıyısında, doğanın en nadide parçalarından biri olan Eber sarısı yeniden gün yüzüne çıktı. Dünyada sadece bu bölge ile komşu Akşehir Gölü çevresinde varlığını sürdüren bu endemik bitki, sarı çiçekleriyle sıcak havaların yaklaştığını ilan etti. Bölge ekosistemi için hayati değer taşıyan bu uyanış, bilim dünyası ve doğaseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Bitkinin Eşsiz Botanik Özellikleri Bilimsel Açıdan Büyük Önem Taşıyor

Baklagiller familyasına mensup olan Eber sarısı, yaklaşık 18 bin türü barındıran bu aile içerisinde tek bir çiçekten üç meyve verebilen tek tür olma vasfını bünyesinde barındırıyor. Bu sıra dışı genetik yapısı sayesinde dünya genelinde eşsiz bir konuma yerleşiyor. Eber Gölü Yaşasın Derneği tarafından yapılan açıklamalarda, bitkinin sadece biyolojik bir çeşitlilik unsuru olmadığı, aynı zamanda barındırdığı antioksidan ve antibiyotik maddeler sebebiyle ilaç sanayisi için de stratejik bir kaynak niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

Doğaya Zarar Verenlere Karşı Çok Ağır Maddi Yaptırımlar Uygulanıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan bu genetik mirası hayatta tutmak adına devlet eliyle çok sıkı denetimler gerçekleştiriliyor. Mevzuat çerçevesinde, koruma altındaki bu çiçeği koparan şahıslara 700 bin TL tutarında idari para cezası kesiliyor. Eğer bitkinin yetiştiği yaşam alanı veya toprağı tahrip edilirse, bu ceza 3,5 milyon TL seviyesine kadar ulaşıyor. Çay ilçesinin Eber köyü mevkiinde tel örgülerle çevrilerek koruma altına alınan özel alan, yalnızca bitkiye zarar vermeden gözlem yapmak isteyen ziyaretçilere ve fotoğrafçılara açık tutuluyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
