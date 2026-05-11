Sadece Türkiye'de Yetişiyor: Sıcak Havanın Habercisi Çiçeği Koparmanın Cezası 700 Bin Lira

Baklagiller familyasına mensup olan Eber sarısı, yaklaşık 18 bin türü barındıran bu aile içerisinde tek bir çiçekten üç meyve verebilen tek tür olma vasfını bünyesinde barındırıyor. Bu sıra dışı genetik yapısı sayesinde dünya genelinde eşsiz bir konuma yerleşiyor. Eber Gölü Yaşasın Derneği tarafından yapılan açıklamalarda, bitkinin sadece biyolojik bir çeşitlilik unsuru olmadığı, aynı zamanda barındırdığı antioksidan ve antibiyotik maddeler sebebiyle ilaç sanayisi için de stratejik bir kaynak niteliği taşıdığı ifade ediliyor.