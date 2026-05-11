Tüm İnşaat Alanını Dev Balonla Sardılar: Toz ve Gürültü Derdini Kökten Çözdüler

Hızlı kentleşmenin getirdiği gürültü ve hava kirliliği sorunlarına kalıcı bir çözüm üretmek isteyen yetkililer, bu kapalı sistemlerin kullanım alanını genişletmeyi hedefliyor. 2030 yılı stratejik planlamaları kapsamında, metro hatları, altyapı çalışmaları ve konut projelerinde bu şişme kubbelerin standart bir uygulama haline gelmesi öngörülüyor. Geçmişte farklı ülkelerde küçük ölçekli numuneleri denenen bu yöntem, Çin’in uyguladığı devasa boyutlarla mühendislik tarihinde önemli bir referans noktası teşkil ediyor. Böylece şehir yaşamı kesintiye uğramadan büyük projelerin tamamlanması mümkün hale geliyor.