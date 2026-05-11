Tüm İnşaat Alanını Dev Balonla Sardılar: Toz ve Gürültü Derdini Kökten Çözdüler

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 10:35

Çin genelinde yürütülen büyük ölçekli inşaat projelerinde, çevre kirliliğini ve gürültü kirliliğini asgari düzeye indirmek amacıyla devasa şişme kubbe sistemleri kullanılmaya başlandı. Özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu metropollerde hayata geçirilen bu uygulama, çalışma sahasını tamamen dış dünyadan ayırarak şantiye kaynaklı olumsuz etkileri kaynağında hapsediyor. Modern şehircilik anlayışına yeni bir soluk getiren bu yapılar, inşaat faaliyetlerinin çevre sakinleri üzerindeki baskısını hafifletmeyi amaçlıyor.

Teknoloji Odaklı Sensörler Sayesinde Hava Kalitesi Sürekli Kontrol Altında Tutuluyor

Jinan kentinde uygulanan ve yaklaşık üç futbol sahası büyüklüğüne ulaşan devasa yapı, sistemin kapasitesini gözler önüne seriyor. Kubbe içerisindeki hava basıncı, özel fan sistemleriyle dengelenirken; yerleştirilen hassas sensörler aracılığıyla sıcaklık, basınç ve hava kalitesi anlık olarak takip ediliyor. Yapı içerisinde bulunan gelişmiş filtreleme ve sisleme mekanizmaları, ağır iş makinelerinin çalışması esnasında oluşan ince toz partiküllerini süzerek dışarıya sızmasını engelliyor. Yerel kaynaklardan edinilen verilere göre, bu teknoloji sayesinde toz kirliliği yüzde 90 seviyesine kadar düşürülebiliyor.

Ekolojik Şehircilik Vizyonu Çerçevesinde Sistemin 2030 Yılına Kadar Standartlaşması Bekleniyor

Hızlı kentleşmenin getirdiği gürültü ve hava kirliliği sorunlarına kalıcı bir çözüm üretmek isteyen yetkililer, bu kapalı sistemlerin kullanım alanını genişletmeyi hedefliyor. 2030 yılı stratejik planlamaları kapsamında, metro hatları, altyapı çalışmaları ve konut projelerinde bu şişme kubbelerin standart bir uygulama haline gelmesi öngörülüyor. Geçmişte farklı ülkelerde küçük ölçekli numuneleri denenen bu yöntem, Çin’in uyguladığı devasa boyutlarla mühendislik tarihinde önemli bir referans noktası teşkil ediyor. Böylece şehir yaşamı kesintiye uğramadan büyük projelerin tamamlanması mümkün hale geliyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
