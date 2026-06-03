Çocuklar Spora Nasıl Teşvik Edilir?

Spor yapmanın en güzel yanı eğlenmek, yeni arkadaşlar edinmek ve sağlıklı büyümek. Çocuğunuza her antrenman sonrasında gösterdiği emeğin ve centilmenliğin ne kadar gurur verici olduğunu hissettirin. Skor tablosu ne olursa olsun, onun gelişimini ve enerjisini her zaman alkışlayın!