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Çocuklar Spora Nasıl Teşvik Edilir?

etiket Çocuklar Spora Nasıl Teşvik Edilir?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 14:31
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Bugünün çocukları adeta tablet ve oyun konsollarıyla doğuyor. Durum böyle olunca, onları koltuktan kaldırıp spora yönlendirmek bazen dünyanın en zor işi gibi gelebilir. 'Hadi oğlum/kızım spor yap' demek genellikle ters teper. Çocukların spora bakışını tamamen değiştirecek, onları hem eğlendirip hem de harekete geçirecek rehberimiz başlıyor!

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Çocuğunuza önce siz rol model olun.

Çocuklar duyduklarını değil, gördüklerini yaparlar. Siz elinizde telefonla televizyon izlerken ona 'koş' derseniz, bu pek inandırıcı olmaz. İlk kuralımız basit: Birlikte hareket edin! Hafta sonu hep birlikte bisiklete binmek, parkta yakalamaç oynamak ya da evde müzik açıp çılgınca dans etmek, spora giden yolun ilk eğlenceli adımı.

Seçim şansını tamamen çocuğunuza bırakın.

Çocuğunuzun kendi ilgi alanlarını keşfetmesine alan açmak spora olan bağlılığını artırır. Onun neye yeteneği ve merakı olduğunu gözlemleyerek heyecanını paylaşın. Kendi özgür iradesiyle seçtiği bir spor dalı, onun hayat boyu sürdüreceği harika bir alışkanlığa dönüşür.

Çabanın skordan daha değerli olduğunu öğretin.

Spor yapmanın en güzel yanı eğlenmek, yeni arkadaşlar edinmek ve sağlıklı büyümek. Çocuğunuza her antrenman sonrasında gösterdiği emeğin ve centilmenliğin ne kadar gurur verici olduğunu hissettirin. Skor tablosu ne olursa olsun, onun gelişimini ve enerjisini her zaman alkışlayın!

Arkadaş çevresinin gücünden mutlaka faydalanın.

Çocuklar akranlarıyla bir arada olduklarında çok daha mutlu ve enerjik hissederler. Mahalleden veya okuldan en yakın arkadaşıyla birlikte katılabileceği bir kurs bulursanız, antrenman günlerini iple çekecektir. Grup enerjisi, çocukların spora devam etme motivasyonunu her zaman ikiye katlar.

Çocuğun yaşına uygun spor dalları seçin.

Her yaş grubunun motor becerileri ve fiziksel kapasitesi kendine has güzellikler taşır. Okul öncesi dönemde (3-5 yaş) yüzme ve jimnastik gibi denge odaklı branşları tercih edin. Yaşı ilerledikçe (6-9 yaş arası) temel kurallı sporlara, 10 yaşından sonra ise takım sporlarına yönlenmesini destekleyin.

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Spor ekipmanlarını birlikte alışverişe çıkarak seçin.

Yeni bir spor dalına başlarken ekipman seçimi harika bir heyecan kaynağıdır. Birlikte eğlenceli bir alışveriş planlayın; giyeceği formayı, spor ayakkbısını veya suluğunu kendi zevkine göre seçmesine izin verin.

Evin içinde küçük hareket alanları yaratın.

Sporu ve hareketi ev hayatınızın doğal bir parçası haline getirin. Kapıya asılan portatif bir basket potası veya odanın köşesine koyulan bir jimnastik matı evdeki enerjiyi yükseltir. Ev ortamında aktif olmaya alışan bir çocuk, dışarıdaki spor aktivitelerine de çok daha hızlı uyum sağlar.

Farklı branşları denemesi konusunda sabırlı olun.

Çocuğunuzun farklı dönemlerde farklı spor dallarını denemek istemesi, kendini tanıma sürecinin bir parçası. Bu arayışı destekleyin ve yeni branşlar keşfetme hevesini her zaman takdir edin. Önemli olan hareket halinde kalmasıdır; doğru branşı bulana kadar keyifle denemeler yapmasına izin verin.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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