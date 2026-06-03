Çocuklar Spora Nasıl Teşvik Edilir?
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Bugünün çocukları adeta tablet ve oyun konsollarıyla doğuyor. Durum böyle olunca, onları koltuktan kaldırıp spora yönlendirmek bazen dünyanın en zor işi gibi gelebilir. 'Hadi oğlum/kızım spor yap' demek genellikle ters teper. Çocukların spora bakışını tamamen değiştirecek, onları hem eğlendirip hem de harekete geçirecek rehberimiz başlıyor!
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Çocuğunuza önce siz rol model olun.
Seçim şansını tamamen çocuğunuza bırakın.
Çabanın skordan daha değerli olduğunu öğretin.
Arkadaş çevresinin gücünden mutlaka faydalanın.
Çocuğun yaşına uygun spor dalları seçin.
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Spor ekipmanlarını birlikte alışverişe çıkarak seçin.
Evin içinde küçük hareket alanları yaratın.
Farklı branşları denemesi konusunda sabırlı olun.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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