Osmanlı'dan Çok Daha Eski: 2300 Yıllık Kalenin Sırrı Ortaya Çıkıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 12:56

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yürütülen arkeolojik incelemeler, bölgenin tarihsel derinliğinin Osmanlı İmparatorluğu’ndan binlerce yıl öncesine dayandığını kanıtlıyor. Süleymaniye (Hisar) Kalesi mevkisinde teknik incelemeler gerçekleştiren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin köklü kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak ve bu birikimi gelecek nesillere aktarmak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ve beraberindeki uzman heyet, ilçenin saklı kalmış tarihi yapılarını yerinde inceleyerek bölgenin kronolojik haritasını yeniden şekillendiriyor.

Bilimsel veriler ışığında ilçenin antik çağlara uzanan kökenleri inceleniyor

Eski Marmaracık ve Koyunhisar bölgelerinde yoğunlaşan saha çalışmaları, Yenişehir’in sadece Osmanlı’nın ilk başkenti değil, aynı zamanda çok daha kadim medeniyetlerin stratejik bir merkezi olduğunu gösteriyor. Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin her bir noktasında binlerce yıllık medeniyet izlerinin bulunduğunu ve bu potansiyeli bir turizm merkezine dönüştürme kararlılığını vurguluyor. Arkeolojik yüzey araştırmaları kapsamında elde edilen veriler, bölgenin Hitit, Frig veya Helenistik dönemlere kadar uzanabilecek çok katmanlı bir yapıya sahip olduğuna işaret ediyor.

Koyunhisar bölgesinde inşa edilecek müze ile askeri tarih yaşatılıyor

Osmanlı Devleti’nin Bizans’a karşı kazandığı ilk büyük zafer olan Koyunhisar Savaşı’nın gerçekleştiği alan, tarihi bir dönüşüme hazırlanıyor. Osman Bey’in yeğeni Aydoğdu Bey’in şehit düştüğü bu noktada, zaferin ruhunu yansıtacak bir savaş müzesi kurulması hedefleniyor. Bölgedeki höyüklerden alınan numuneler ve tespit edilen kilise kalıntıları, sadece Türk tarihine değil, aynı zamanda Bizans ve öncesi dönemlerin mimari dokusuna da önemli ışık tutuyor.

Süleymaniye Kalesi ile iki bin üç yüz yıllık miras turizme kazandırılıyor

Süleymaniye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve yaklaşık 2300 yıllık bir geçmişe sahip olduğu belirlenen Hisar Kalesi, projenin en kritik odağını oluşturuyor. Anıtlar Kurulu, Kültür Turizm İl Müdürlüğü ve İznik Müze Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar, kalenin restorasyonunu ve çevresinin sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmesini kapsıyor. Bu girişimin, Yenişehir’i uluslararası turizm rotalarına dahil ederek bölge halkına hem kültürel hem de ekonomik açıdan yüksek katma değer sağlaması bekleniyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
