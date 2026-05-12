Osmanlı'dan Çok Daha Eski: 2300 Yıllık Kalenin Sırrı Ortaya Çıkıyor

Eski Marmaracık ve Koyunhisar bölgelerinde yoğunlaşan saha çalışmaları, Yenişehir’in sadece Osmanlı’nın ilk başkenti değil, aynı zamanda çok daha kadim medeniyetlerin stratejik bir merkezi olduğunu gösteriyor. Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin her bir noktasında binlerce yıllık medeniyet izlerinin bulunduğunu ve bu potansiyeli bir turizm merkezine dönüştürme kararlılığını vurguluyor. Arkeolojik yüzey araştırmaları kapsamında elde edilen veriler, bölgenin Hitit, Frig veya Helenistik dönemlere kadar uzanabilecek çok katmanlı bir yapıya sahip olduğuna işaret ediyor.