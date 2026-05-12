Haberler
Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Dev Projeyi Duyurdu: 10 Milyon Dolarlık Destek!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.05.2026 - 16:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Dünya Çiftçiler Günü programında açıklamalarda bulundu. 'Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi' adıyla hayata geçirilecek hamleyle üreticiden sanayiciye kadar geniş bir yelpazede finansal destek geliyor.

7 yıl vade, 10 milyon dolara kadar destek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni destek paketinin detaylarını paylaştı. Tarım ve gıda alanında modern tesis kurmak veya mevcut makine parkurunu yenilemek isteyen işletmeleri odak noktasına alıyor. Proje kapsamında sunulacak finansman, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar çıkabilecek. En dikkat çekici detay ise ödeme kolaylığı: İşletmeler, aldıkları krediyi ilk 2 yıl boyunca geri ödemeyecek ve toplamda 7 yıla yayılan bir vade imkanından yararlanabilecek. 10 yıllık bir süreci kapsayan ve toplamda 5,3 milyar dolarlık devasa bir bütçeye sahip olan bu planın, ilk 750 milyon dolarlık dilimi 2026 yılı içerisinde kullanıma sunulacak.

Çiftçiler için yaklaşık 500 milyon dolarlık özel bir kredi hacmi oluşturuldu.

Proje sadece büyük yatırımları değil, toprağı bizzat işleyen çiftçiyi de kapsıyor. Finansmana erişimde zorluk yaşayan birincil üretim yapan çiftçiler için yaklaşık 500 milyon dolarlık özel bir kredi hacmi oluşturulduğu açıklandı. Bu adım sayesinde 400 bin çiftçinin ürünlerini daha kolay pazarlayabileceği yeni kanalların açılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene rekorlar kırıyorsa bunda çiftçilerin alın teri var' diyerek üretimin önemine vurgu yaptı.

"Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur."

Küresel ölçekte artan 'gıda milliyetçiliği' akımına karşı Türkiye'nin tedbirli olduğunu belirten Erdoğan, tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti. Gübre stoklarının yeterli seviyede olduğunu hatırlatan Erdoğan, geçtiğimiz yıl 706 milyar lira olan tarımsal destek tutarının bu yıl 939 milyar liraya çıkarıldığını duyurdu. Başvuruların 12 Haziran’a kadar devam edeceği bu projeler, kırsal kalkınmayı tetikleyerek istihdamı artırmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

'Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavram küresel ölçekte öne çıktı. Tedbirlerimiz aldık, gıda emniyetini sorunsuz sağlamayı başardık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş ülkemizi koruyoruz.'

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
