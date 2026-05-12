Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Dev Projeyi Duyurdu: 10 Milyon Dolarlık Destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni destek paketinin detaylarını paylaştı. Tarım ve gıda alanında modern tesis kurmak veya mevcut makine parkurunu yenilemek isteyen işletmeleri odak noktasına alıyor. Proje kapsamında sunulacak finansman, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar çıkabilecek. En dikkat çekici detay ise ödeme kolaylığı: İşletmeler, aldıkları krediyi ilk 2 yıl boyunca geri ödemeyecek ve toplamda 7 yıla yayılan bir vade imkanından yararlanabilecek. 10 yıllık bir süreci kapsayan ve toplamda 5,3 milyar dolarlık devasa bir bütçeye sahip olan bu planın, ilk 750 milyon dolarlık dilimi 2026 yılı içerisinde kullanıma sunulacak.