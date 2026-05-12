Mahfi Eğilmez Enflasyonun Neden Düşmediğini Açıkladı

Türkiye gibi üretimi ithal girdiye bağlı olan ekonomilerde, döviz kuru doğrudan maliyet enflasyonu yaratıyor. Eğilmez, kur artışının hammadde fiyatlarını tetiklediğini, bunun da nihai ürüne yansıdığını hatırlatıyor. Ancak yüksek faiz ve düşük kur politikasının da uzun süre sürdürülemeyeceğini; bu durumun ihracat gücünü zayıflatıp cari açığı büyütebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

2001 krizinden sonraki başarıyı hatırlatan Mahfi Eğilmez, o dönemdeki başarının sadece para politikasıyla değil, bankacılık reformu ve AB süreci gibi yapısal adımlarla geldiğini belirtti. Günümüzde ise faiz artışlarının etkili olabilmesi için; hukukun üstünlüğü, liyakat ve kurumların bağımsızlığı gibi güven verici adımların atılması şart. Eğilmez’e göre, halk ve yatırımcı geleceğe dair ikna olmazsa, enflasyonun tek haneye inmesi bir hayalden öteye geçemeyecek.

Mahfi Eğilmez, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

'Enflasyonu bir süre düşürsek bile onu kalıcı olarak düşük düzeyde tutamıyoruz. Bunun nedeni yıllardır aynı noktada düğümleniyor: Beklentilerin düzeltilememesi. Onun nedeni açıklanan programa güvenilmemesinde, onun da nedeni başta hukuk düzeni olmak üzere yapısal reformların yapılmaması, hatta mevcut olanların daha da bozulmasında yatıyor. Güven zayıfladığında beklentiler bozuluyor, beklentiler bozulduğunda da enflasyon yeniden yükselmeye başlıyor.'