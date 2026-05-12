Mahfi Eğilmez Enflasyonun Neden Düşmediğini Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.05.2026 - 16:28

Türkiye ekonomisinin kronik yarası haline gelen enflasyon, son dönemde atılan adımlara rağmen neden kalıcı bir düşüş trendine girmiyor? Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, kaleme aldığı son analizinde bu sorunun yanıtını vererek, Türkiye’nin ekonomi yönetimindeki kritik eksikliklere dikkat çekti.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, enflasyon gerçeğini açıkladı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, enflasyon gerçeğini kendi internet sitesinde açıkladı. 'Enflasyon neden düşmüyor?' sorusunu soran Eğilmez’e göre enflasyonla mücadelede sadece faiz artırmak yeterli değil; asıl mesele 'güven' ve 'beklentilerde' düğümleniyor. 

Eğilmez, enflasyonun sadece etiketlerin değişmesi değil, aynı zamanda toplumdaki beklentilerin bozulması olduğunu vurguluyor. Türkiye'deki 'ekonomi canlı kalsın, enflasyon sonra düşer' anlayışının büyük bir hata olduğunu belirten ekonomist, beklentiler bir kez bozulduğunda fiyat artışlarını durdurmanın çok daha zor hale geldiğini ifade ediyor.

2001 krizi hatırlatması.

Türkiye gibi üretimi ithal girdiye bağlı olan ekonomilerde, döviz kuru doğrudan maliyet enflasyonu yaratıyor. Eğilmez, kur artışının hammadde fiyatlarını tetiklediğini, bunun da nihai ürüne yansıdığını hatırlatıyor. Ancak yüksek faiz ve düşük kur politikasının da uzun süre sürdürülemeyeceğini; bu durumun ihracat gücünü zayıflatıp cari açığı büyütebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

2001 krizinden sonraki başarıyı hatırlatan Mahfi Eğilmez, o dönemdeki başarının sadece para politikasıyla değil, bankacılık reformu ve AB süreci gibi yapısal adımlarla geldiğini belirtti. Günümüzde ise faiz artışlarının etkili olabilmesi için; hukukun üstünlüğü, liyakat ve kurumların bağımsızlığı gibi güven verici adımların atılması şart. Eğilmez’e göre, halk ve yatırımcı geleceğe dair ikna olmazsa, enflasyonun tek haneye inmesi bir hayalden öteye geçemeyecek.

Mahfi Eğilmez, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

'Enflasyonu bir süre düşürsek bile onu kalıcı olarak düşük düzeyde tutamıyoruz. Bunun nedeni yıllardır aynı noktada düğümleniyor: Beklentilerin düzeltilememesi. Onun nedeni açıklanan programa güvenilmemesinde, onun da nedeni başta hukuk düzeni olmak üzere yapısal reformların yapılmaması, hatta mevcut olanların daha da bozulmasında yatıyor. Güven zayıfladığında beklentiler bozuluyor, beklentiler bozulduğunda da enflasyon yeniden yükselmeye başlıyor.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın