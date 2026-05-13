Galatasaraylı Torreira’ya Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı: “Kız Arkadaşımla İlgileniyordu”

İstanbul’da Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, röntgen teknikeri olan Yusuf Y.'nin (32) yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından taksiye binerek kaçmaya çalışan Yusuf Y., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek AVM'ye geldiğini söylediği öğrenildi. Torreira'nın ise ilk ifadesinde İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve şüpheliden şikayetçi olduğunu söylediği ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.