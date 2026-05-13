Galatasaraylı Torreira’ya Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı: “Kız Arkadaşımla İlgileniyordu”

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2026 - 11:34 Son Güncelleme: 13.05.2026 - 13:20

İstanbul’da Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, röntgen teknikeri olan Yusuf Y.'nin (32) yumruklu saldırısına uğradı. Olayın ardından taksiye binerek kaçmaya çalışan Yusuf Y., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek AVM'ye geldiğini söylediği öğrenildi. Torreira'nın ise ilk ifadesinde İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve şüpheliden şikayetçi olduğunu söylediği ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İşte bir AVM’de yaşanan olayın görüntüleri:

Olay, dün saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin içerisindeki kafeteryada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Padel oyun alanında bulunduğu sırada Yusuf Y. yanına geldi. İddiaya göre Y., merdiven başında Torreira'nın burnuna yumruk atarak darbetmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Y.'nin taksiye bindiği belirlendi. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından AVM'den çıkmaya çalışırken takside yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf Y.'nin 'kasten yaralama' suçundan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan Yusuf Y.'nin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek olay yerine geldiğini söylediği öğrenildi.

Lucas Torreira'nın ise poliste verdiği ifadede, İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Y. hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve olayın ardından şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Torreira'nın darbedilmesinin ardından şoförü Eray S.'nin (39) tarafları ayırmak amacıyla Yusuf Y.'ye yumruk attığı belirlendi. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Saldırgan, Torreira AVM'de dolaşırken uzaktan onu takip ederek uygun zamanı kolladı. (Arkada merdivende bekleyen kişi)

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
