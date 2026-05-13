UEFA'dan Fenerbahçe'ye Jose Mourinho ve Kerem Aktürkoğlu Cezası

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; UEFA, Fenerbahçe Kulübü’ne yaklaşık 10 milyon euro ceza açıklayacak. Bu cezanın gerekçesi ise Fenerbahçe’de Todesco öncesi görevine son verilen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun alacakları ve bütçeye dahil edilmeden sponsor aracılığıyla transferi gerçekleştirilen Kerem Aktürkoğlu’nun ödemeleri.

Fenerbahçe, UEFA ile yapılan görüşmeler sonrasında Kerem Aktürkoğlu’nun ödemelerini bütçeye ekledi ancak bu kez da UEFA limitleri aşıldı. Bu aşımın karşılığı olarak da UEFA’dan ceza kaçınılmaz oldu.

Fenerbahçe’ye verilmesi beklenen para cezasının 2026-2027 sezonu bütçesinden düşürülmesi bekleniyor. Konu hakkında henüz Fenerbahçe’den de UEFA’dan da resmi bir açıklama gelmedi. Yapılacak açıklama sonrasında para cezası da verilen ceza ve kapsamı da netleşecek.