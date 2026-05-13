UEFA'dan Fenerbahçe'ye Jose Mourinho ve Kerem Aktürkoğlu Cezası

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2026 - 10:53 Son Güncelleme: 13.05.2026 - 13:20

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, UEFA’nın Fenerbahçe’ye ceza verdiğini açıkladı. UEFA’nın verdiği cezanın gerekçesi ise takımdan gönderilen teknik direktör Jose Mourinho’nun alacakları ve Kerem Aktürkoğlu’nun bütçeye dahil edilmeyen ödemeleri. Habere göre Fenerbahçe Kulübü’ne yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde para cezası açıklanacak.

UEFA, Mourinho’nun ödemeleri ve Kerem Aktürkoğlu’nun bütçeye dahil edilmeyen ödemeleri sebebiyle Fenerbahçe’ye cezayı kesti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; UEFA, Fenerbahçe Kulübü’ne yaklaşık 10 milyon euro ceza açıklayacak. Bu cezanın gerekçesi ise Fenerbahçe’de Todesco öncesi görevine son verilen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun alacakları ve bütçeye dahil edilmeden sponsor aracılığıyla transferi gerçekleştirilen Kerem Aktürkoğlu’nun ödemeleri. 

Fenerbahçe, UEFA ile yapılan görüşmeler sonrasında Kerem Aktürkoğlu’nun ödemelerini bütçeye ekledi ancak bu kez da UEFA limitleri aşıldı. Bu aşımın karşılığı olarak da UEFA’dan ceza kaçınılmaz oldu. 

Fenerbahçe’ye verilmesi beklenen para cezasının 2026-2027 sezonu bütçesinden düşürülmesi bekleniyor. Konu hakkında henüz Fenerbahçe’den de UEFA’dan da resmi bir açıklama gelmedi. Yapılacak açıklama sonrasında para cezası da verilen ceza ve kapsamı da netleşecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
