Survivor'dan Diskalifiye Edilen Bayhan'dan İlk Açıklama Geldi

Survivor 2026'nın en başından beri SMS oylamasında aldığı birinciliklerle adından söz ettiren Bayhan Gürhan, yarışmada yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edildi. Survivor'ın yeni bölümünde Bayhan'ın akıbeti hakkında konuşan Acun Ilıcalı, yarışmacı hakkında “Burada yeniden bir düşüş, kaza olabilir, böyle bir şeyi riske etmek istemiyoruz” ifadelerini kullanıp Bayhan'ın vedasını duyurdu.

Bayhan'ın Survivor'dan elenmesi seyirciyi şoke ederken yarışmacıdan konu hakkında ilk açıklama geldi. Survivor'dan diskalifiye edilmesi hakkında uzun bir video yayınlayan Bayhan, “2026 Survivor benim için kapandı, bitti...” ifadelerini kullanarak ayrılığını bir kez daha duyurdu.