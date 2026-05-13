Sevdiğim Sensin'den Ayrılığı Duyurulan Genç Oyuncu, ATV'nin Yeni Yaz Dizisiyle Anlaştı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.05.2026 - 08:48

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in sezon finaline doğru kadrosunda ciddi ayrılıklar yaşanacak. Dizinin ana kadrosunda yer alan Elçin Zehra İrem'in kadroya veda edeceği geçtiğimiz günlerde duyurulurken Birsen Altuntaş, genç oyuncunun ATV'nin yeni yaz dizisinde rol alacağını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, kısa sürede reytinglerde Halef: Köklerin Çağrısı'nın önüne geçmişti.

Yılbaşının ardından yayın hayatına başlayan Sevdiğim Sensin ilgi çekici hikayesiyle perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi haline geldi. Sezon finali yapmaya hazırlanan Sevdiğim Sensin'in ana kadrosunda ciddi değişiklikler yaşanacağı açıklanırken dizide Burçin karakterine hayat veren Elçin Zehra İrem'in ayrılığı duyurulmuştu.

Birsen Altuntaş, Sevdiğim Sensin'in genç oyuncusunun ATV'nin yeni dizisinin kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

Sevdiğim Sensin'den sezon finalinde ayrılacak olan Elçin Zehra İrem, ATV'nin yeni yaz dizisi Altı Üstü İstanbul'un kadrosunda!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sevdiğim Sensin'in Burçin'i Elçin Zehra İrem, henüz dizideki ayrılık sahnesi yayınlanmadan ATV dizisiyle anlaştı. Genç oyuncu, ATV'nin çekimleri Adana'da yapılacak yeni yaz dizisi Altı Üstü İstanbul'da Berk Ali Çatal'ın canlandıracağı Uzay karakterinin kız arkadaşı olarak karşımıza çıkacak.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın