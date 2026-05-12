article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, Karakterini Övmelere Doyamadı

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, Karakterini Övmelere Doyamadı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.05.2026 - 17:50

Kızılcık Şerbeti'nin İlhami'si Fatih Gühan, dizi setinden videolar paylaşmaya devam ediyor. Dizi oyuncularına karakterleri hakkında açıklamalar yaptıran Gühan, bu kez kamerayı Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç ve Asil'e hayat veren Erkan Avcı'ya çevirdi. Ceren Karakoç, Nursema karakterini övmelere doyamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti ekran başarısının yanı sıra set arkasındaki eğlenceli anlarla da gündem olmaya devam ediyor.

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti ekran başarısının yanı sıra set arkasındaki eğlenceli anlarla da gündem olmaya devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti'nde İmam İlhami karakterine hayat veren Fatih Gühan, sosyal medya hesabından paylaştığı kamera arkası videolarıyla oyuncu kadrosunu bu kez de samimi açıklamalar yaparken görüntüledi.

Daha önce birçok oyuncuya canlandırdıkları karakterlerle ilgili sorular yönelten Gühan, son paylaşımında kamerayı Nursema karakteriyle dikkat çeken Ceren Karakoç ve Asil karakterini canlandıran Erkan Avcı’ya çevirdi. Set ortamındaki doğal halleriyle dikkat çeken ikili, kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.

Ceren Karakoç, karakterini çok sevip tatlı bulduğunu belirtirken aynı zamanda Nursema'yla en yakın arkadaş olabileceğini söyledi. Erkan Avcı ise Asil karakterinin kendisini asla dinlemeyeceğini ve dost değil, arkadaş olacağını belirtti.

Ceren Karakoç ve Erkan Avcı'nın Kızılcık Şerbeti'ndeki karakterleri hakkındaki açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın