Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, Karakterini Övmelere Doyamadı

Kızılcık Şerbeti'nde İmam İlhami karakterine hayat veren Fatih Gühan, sosyal medya hesabından paylaştığı kamera arkası videolarıyla oyuncu kadrosunu bu kez de samimi açıklamalar yaparken görüntüledi.

Daha önce birçok oyuncuya canlandırdıkları karakterlerle ilgili sorular yönelten Gühan, son paylaşımında kamerayı Nursema karakteriyle dikkat çeken Ceren Karakoç ve Asil karakterini canlandıran Erkan Avcı’ya çevirdi. Set ortamındaki doğal halleriyle dikkat çeken ikili, kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.

Ceren Karakoç, karakterini çok sevip tatlı bulduğunu belirtirken aynı zamanda Nursema'yla en yakın arkadaş olabileceğini söyledi. Erkan Avcı ise Asil karakterinin kendisini asla dinlemeyeceğini ve dost değil, arkadaş olacağını belirtti.