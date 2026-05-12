Final Kararı Alınan Dizi İlk 5'e Girdi: Haftalık Reytinglerde Özeti En Çok İzlenen Yerli Diziler

Esra Demirci - TV Editörü
12.05.2026 - 12:26

Haftalık reyting sonuçlarında yerli diziler arasındaki yeni bölüm mücadelesini takip ediyoruz. Fakat bazı dizilerin özetleri şoke eden başarılar elde ediyor. 4 - 10 Mayıs haftasında özeti en yüksek reytingi elde eden 7 yerli diziyi sizler için sıraladık. NOW'ın final kararı alınan dizisinin ilk 5'e girmesi ise epey şaşırttı.

Haftalık reytinglerde özetiyle en çok izlenen diziler belli oldu.

Taşacak Bu Deniz'in en çok reyting alan dizi olduğu haftalık reyting sonuçları açıklandı. Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki reyting mücadelesinde haftalardır lider dizi değişmiyor ve Taşacak Bu Deniz zirveden inmiyor. 4 - 10 Mayıs haftalık reytinglerinde bazı yerli diziler özet bölümleriyle yine farkını ortaya koydu. Haftalık reyting sonuçlarında TOTAL grubunun özet lideri Uzak Şehir olurken AB ve ABC1 kategorisinde özeti en çok izlenen dizi Taşacak Bu Deniz oldu.

Öte yandan NOW'ın düşük reytingleri nedeniyle final kararı alınan dizisi Kıskanmak, özet bölümüyle ilk 5'e girdi.

4 - 10 Mayıs haftasında TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde özeti en çok izlenen yerli diziler:

TOTAL

1. Uzak Şehir - 6.83

2. Taşacak Bu Deniz - 5.77

3. Yeraltı - 4.60

4. Sevdiğim Sensin - 4.12

5. Eşref Rüya - 3.02

6. Kızılcık Şerbeti - 2.98

7. Güller ve Günahlar - 2.93

AB

1. Taşacak Bu Deniz - 5.10

2. Uzak Şehir - 5.02

3. Yeraltı - 3.40

4. Kıskanmak - 2.87

5. Sevdiğim Sensin - 2.67

6. Eşref Rüya - 2.61

7. Kızılcık Şerbeti - 2.43

ABC1

1. Taşacak Bu Deniz - 5.98

2. Uzak Şehir - 5.59

3. Yeraltı - 4.47

4. Sevdiğim Sensin - 3.63

5. Kıskanmak - 2.92

6. Eşref Rüya - 2.91

7. Kızılcık Şerbeti - 2.63

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
