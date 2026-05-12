NOW Dizisi Halef’in Partnerleri Sosyal Medyada Birbirini Sildi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
12.05.2026 - 09:48

Perşembe akşamları ekranlara gelen ve kendine has bir izleyici kitlesine sahip olan Halef Köklerin Çağrısı dizisi, sezon finaline doğru ilerlerken set arkasındaki gelişmelerle gündeme geldi. Dizinin sadık takipçileri her hafta yayınlanan bölümleri merakla beklerken, bu kez başrol oyuncuları arasındaki hareketlilik dikkatleri üzerine çekti. Dizide partner olan iki oyuncu sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi. Gelin detaylara geçelim…

Her hafta perşembe günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Halef Köklerin Çağrısı dizisi, 10 Mayıs haftasında Total grubunda elde ettiği 6.46 reytingle başarısını bir kez daha kanıtladı.

Sabit bir izleyici kitlesine sahip olan yapım, şimdilerde büyük sezon finali için çekimlerini sürdürürken oyuncu kadrosunda yaşanan bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. Dizide partner olan ve başarılı uyumlarıyla takdir toplayan İlayda Çevik ve Mert Doğan, sosyal medyada ipleri tamamen kopardı.

Birbirlerini Instagram üzerinden takipten çıktıklarını dikkatli hayranları fark etti.

İlayda Çevik'in projeye veda etmesinin üzerinden çok geçmeden yaşanan bu karşılıklı hamle, ikilinin arasında bir problem olup olmadığına dair kafa karışıklığına neden oldu. Set arkadaşlıklarını sosyal medyaya da taşıyan oyuncuların aniden birbirlerini silmesi, hayranlar tarafından bir küslük işareti olarak yorumlandı.

Halef Köklerin Çağrısı, izleyicinin büyük bir heyecanla beklediği sezon finaline doğru yeni bölümleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin başrolünü paylaştığı yapım, yeni sezon öncesi tempoyu düşürmeden set çalışmalarına devam ediyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
