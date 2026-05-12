Başrol Mert Ramazan Demir Delikanlı’nın Erken Finali Hakkında Konuştu

Mert Ramazan Demir’in Yalı Çapkını’ndan sonra setlere döndüğü ilk ana akım projesi olduğu için de diziye olan beklenti yüksekti. Ancak pazartesi günleri yayın kararı alan dizi Uzak Şehir karşısında seyircisini oturtamadı. Hal böyle olunca artan maliyetler nedeniyle de dizi risk alınmadan direkt final kararı verdi.

En son Bize Bi’ Şey Olmaz adlı dijital projesiyle adından söz ettiren Mert Ramazan Demir Cihangir’de bir mekandan çıkarken muhabirler tarafından görüntülendi. Dizinin erken finali sorulunca ise “Olsun, her şey yolunda, yapacak bir şey yok!” dedi.