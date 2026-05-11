Ünlü Şarkıcı Bengü Mersin Konserinde Sahnede Gözyaşlarına Boğuldu

Konserin başlangıcında enerjik şarkılarıyla dinleyicileri hareketlendiren sanatçı, gecenin ilerleyen kısımlarında duygusal dakikalar yaşadı. Özellikle sevilen parçalarından biri olan 'Saygımdan' şarkısını söylemeye başladığında, hayranlarının eşlik etmesi sanatçıyı derinden etkiledi. Şarkının sözlerini tek bir ağızdan söyleyen dev kalabalığın sesi meydanda yankılanırken, Bengü bir anda şarkıyı söylemeyi bıraktı. Binlerce insanın bu katılımı karşısında daha fazla dayanamayan ünlü şarkıcı, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Gözyaşları içinde sahnenin ortasında duran Bengü’ye, hayranları uzun süre alkışlarla ve tezahüratlarla destek verdi.