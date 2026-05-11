Aşiret Düğününde Fenomen Çağla Öz’e Kilosu Kadar Altın Takıldı: Dilan Polat Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
11.05.2026 - 12:53

Çağla Öz ile Kara Haydar’ın düğünü magazin dünyasının konuştuğu gecelerden biri oldu. İstanbul’daki lüks otelde yapılan düğünde gösterişli detaylar öne çıktı. Özellikle takı töreni davetlilerin en çok konuştuğu anlardan biri haline geldi. Geline takılan altınlar gece boyunca salondaki herkesin ilgisini çekti. Düğüne katılan isimler de paylaşımlarıyla dikkat çekti. Geceye Dilan Polat’ın görüntüleri damga vurdu. Düğünden kareler magazin sayfalarında peş peşe yer aldı.

Kaynak: Snob Magazin

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz, Kara Haydar lakabıyla bilinen Vanlı iş insanı Mehmet Fatih Tançalan ile dünyaevine girdi.

Çiftin İstanbul’da yaptığı düğün geniş katılımla gerçekleşti. Gece boyunca aşiret geleneklerinin ön planda olduğu görüldü. En çok dikkat çeken bölüm ise takı töreni oldu. Geline takılacak altınlar salon girişinde sergilendi. O anlar davetlilerin telefon kameralarına da yansıdı. Düğüne katılan isimlerden biri de Dilan Polat’tı. Polat gece boyunca yapılan hazırlıkları ve düğünden görüntüleri paylaştı.

İşte o anlardan birkaç kesit 👇

Altınlar davul zurna eşliğinde içeri taşındı. Takı töreninin uzun süre devam ettiği görüldü. Çağla Öz’ün bazı anlarda taşımakta zorlandığı görüntüler de dikkat çekti. Düğündeki gösterişli detaylar sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar düğünün ihtişamını konuşurken bazıları takı törenini değerlendirdi. 

Eğlence gece boyunca sürdü. Dilan Polat’ın sahneye çıkarak Enerci şarkısını söylediği anlar da düğünün konuşulan bölümleri arasında yer aldı. Çağla Öz ile Kara Haydar’ın düğünü gece boyunca magazin dünyasının en çok takip edilen olaylarından biri oldu.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
