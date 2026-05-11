Uzak Şehir’in Deniz’i Dizideki Annesini Unutmadı: Sinem Ünsal’a Duygulandıran Sürpriz

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
11.05.2026 - 11:02

Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Aşiret temalı hikayesiyle ekranlara yön veren ve rakipsiz ilerleyen dizi, şimdilerde sezon finali hazırlığında. Son bölümlerin çekimleri için ekip çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz gün de sette kalpleri ısıtan anlar yaşandı. Dizinin çocuk oyuncusu Kuzey Gezer, başrol Sinem Ünsal’a Anneler Günü için sürpriz yaptı.

Deniz Cihan Albora karakterine hayat veren Kuzey Gezer, Uzak Şehir’de annesini oynayan Sinem Ünsal’ı unutmadı.

Sinem Ünsal’ın Anneler Günü’nü kutlamak isteyen Kuzey Gezer, çiçeğiyle birlikte sette sürpriz yaptı. Aynı zamanda ailesinin yönettiği sosyal medya hesabından Sinem Ünsal için yazdığı Anneler Günü notuyla da duygulandırdı. “Benim için ikinci bir anne gibisin” sözleriyle gönülleri fetheden çocuk oyuncu paylaşımıyla beğenileri topladı.

İşte Sinem Ünsal’a sözleri 👇

“Canım Sinem ablam, benim güzel Tv Mom’ım 💐

2 yıldır hayatımda öyle güzel bir yerin oldu ki… Bana sevginle, sabrınla, şefkatinle hep kocaman sarıldın. Yorulsan bile yüzündeki gülümsemeyi hiç eksik etmedin. Sette beni koruyan, güldüren, ilgilenen en özel insanlardan biri oldun.

Sen benim için sadece Sinem abla değil, kalbimde yeri çok başka olan ikinci bir anne gibisin. İyi ki varsın, iyi ki benim Tv Mom’ımsın 🤍

Anneler Günün kutlu olsun.

Seni çook seviyorum 🌸”

Ve setteki kutlama 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
