Yeraltı’nın Başrolü Deniz Can Aktaş Asıl Mesleğini Açıkladı: Nasıl Oyuncu Oldu?

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
11.05.2026 - 09:53

Yeraltı dizisinin başrol karakteri Haydar Ali’ye hayat veren Deniz Can Aktaş, İbrahim Selim’le Bu Gece programının yeni konuğuydu. Ünlü oyuncu programda kendiyle ilgili bilinmeyenleri itiraf ederken oyunculuk kariyerinin nasıl şekillendiğini de anlattı. Başarılı oyuncunun asıl mesleği de dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim…

İbrahim Selim’le Bu Gece’nin yeni konuğu Deniz Can Aktaş oldu.

NOW’da yayınlanan Yeraltı dizisiyle ekranlarda boy gösteren yetenekli oyuncu son dönemlerin en beğenilen isimlerinden. Hem oyunculuğu hem yakışıklılığıyla övgüleri toplayan isim bir süredir magazin haberlerinden uzak bir hayat yaşamasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 

İbrahim Selim’in programında da oyuncu olmaya nasıl karar verdiğini anlattı. Asıl mesleğinin gemi makine mühendisliği olduğunu dile getiren ünlü oyuncu bir dönemlerin efsanesi olan Avlu dizisiyle birlikte dönüm noktası yaşadığını açıkladı. Aslında kariyerine oyunculukla devam etmeyi düşünmediğini ve asıl mesleğine dönmeyi planlandığını dile getiren Aktaş, Avlu dizisinin hissettirdikleriyle birlikte oyunculuğu anladığını ve bu yönde devam etmeye karar verdiğini itiraf etti.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
