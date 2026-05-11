Yeraltı’nın Başrolü Deniz Can Aktaş Asıl Mesleğini Açıkladı: Nasıl Oyuncu Oldu?

NOW’da yayınlanan Yeraltı dizisiyle ekranlarda boy gösteren yetenekli oyuncu son dönemlerin en beğenilen isimlerinden. Hem oyunculuğu hem yakışıklılığıyla övgüleri toplayan isim bir süredir magazin haberlerinden uzak bir hayat yaşamasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

İbrahim Selim’in programında da oyuncu olmaya nasıl karar verdiğini anlattı. Asıl mesleğinin gemi makine mühendisliği olduğunu dile getiren ünlü oyuncu bir dönemlerin efsanesi olan Avlu dizisiyle birlikte dönüm noktası yaşadığını açıkladı. Aslında kariyerine oyunculukla devam etmeyi düşünmediğini ve asıl mesleğine dönmeyi planlandığını dile getiren Aktaş, Avlu dizisinin hissettirdikleriyle birlikte oyunculuğu anladığını ve bu yönde devam etmeye karar verdiğini itiraf etti.