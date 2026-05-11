Bahar’ın Genç Oyuncusu Altı Üstü İstanbul Dizisinin Melek’i Oldu

Elif Sude Yenidoğan
11.05.2026 - 09:00

Altı Üstü İstanbul dizisi için hazırlıklar hız kazandı. Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak yapımın oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Genç oyuncuların yer aldığı proje son günlerde sık sık gündeme geliyor. Dizinin sete çıkacağı tarih de netleşti. Hikayedeki önemli karakterlerden biri için yapılan seçim dikkat çekti. Özellikle genç izleyicinin yakından takip ettiği bir oyuncu kadroya dahil oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

NTC Medya imzası taşıyan Altı Üstü İstanbul dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.

Atv ekranlarında yayınlanacak yapım önümüzdeki hafta sete çıkacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar yer alıyor. Hikaye futbol, takım ruhu, zenginlik ve yoksulluk gibi konular etrafında şekilleniyor. Yapımın dikkat çeken karakterlerinden biri olan Melek için seçim yapıldı.

Rolü genç oyuncu Sena Mia Kalıp üstlendi.

Oyuncu son dönemde Bahar dizisindeki Parla karakteriyle izleyicinin dikkatini çekmişti. Şimdi ise yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sena Mia Kalıp dizide Fahriye’nin kızı Melek karakterine hayat verecek. Fahriye karakterini Öykü Gürman canlandırıyor. Melek aynı zamanda Emir’in çocukluk aşkı olarak hikayede yer alacak. Emir karakterini ise Rahimcan Kapkap oynuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken başka isimler de bulunuyor. Berk Ali Çatal dizide Uzay karakterini canlandıracak. İlker Aksum Bayram rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Kaan Çakır Galip karakterine hayat verecek. Kadroda ayrıca Sacide Taşaner, Yüsra Geyik ve Cem Söküt de yer alıyor. Can Kızıltuğ, Oğulcan Çiftçioğlu, Doğan Can Sarıkaya, Efe Taşdelen ve Kaan Akkaya da projede rol alan isimler arasında bulunuyor. Son olarak Nehir Erdoğan ve Feyyaz Duman’ın da kadroya katıldığı açıklanmıştı. Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olması bekleniyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
