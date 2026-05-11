Bahar’ın Genç Oyuncusu Altı Üstü İstanbul Dizisinin Melek’i Oldu

Oyuncu son dönemde Bahar dizisindeki Parla karakteriyle izleyicinin dikkatini çekmişti. Şimdi ise yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sena Mia Kalıp dizide Fahriye’nin kızı Melek karakterine hayat verecek. Fahriye karakterini Öykü Gürman canlandırıyor. Melek aynı zamanda Emir’in çocukluk aşkı olarak hikayede yer alacak. Emir karakterini ise Rahimcan Kapkap oynuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken başka isimler de bulunuyor. Berk Ali Çatal dizide Uzay karakterini canlandıracak. İlker Aksum Bayram rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Kaan Çakır Galip karakterine hayat verecek. Kadroda ayrıca Sacide Taşaner, Yüsra Geyik ve Cem Söküt de yer alıyor. Can Kızıltuğ, Oğulcan Çiftçioğlu, Doğan Can Sarıkaya, Efe Taşdelen ve Kaan Akkaya da projede rol alan isimler arasında bulunuyor. Son olarak Nehir Erdoğan ve Feyyaz Duman’ın da kadroya katıldığı açıklanmıştı. Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olması bekleniyor.