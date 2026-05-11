article/comments
article/share
Haberler
TV
Gününün Reyting Birincisi Olan Dizinin 'Erken Sezon Finali' Yapma Nedeni Belli Oldu!

Gününün Reyting Birincisi Olan Dizinin 'Erken Sezon Finali' Yapma Nedeni Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.05.2026 - 08:24

Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Diğer diziler genel olarak mayısın sonunda ya da haziran ayında sezon finali yaparken Çirkin'in sezon finali tarihinin çok daha erken olduğu öğrenildi. Nedenine ilişkin açıklamayı Birsen Altuntaş yaptı.

Kaynak:Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerini paylaştığı Çirkin dizisi büyük beğeni topladı ve gününün reyting birincisi olmayı başardı.

Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerini paylaştığı Çirkin dizisi büyük beğeni topladı ve gününün reyting birincisi olmayı başardı.

Pazar akşamları ekrana gelen Çirkin dizisi reytinglerde Teşkilat ile kıyasıya bir mücadele yaşarken son haftalarda zirveyi ondan almayı başardı. Zirveye yerleşen Çirkin dizisi dün akşam 7. bölümüyle ekrana gelirken, 8. bölümüyle sezon finali yapacağı öğrenildi.

Çirkin dizisinin neden erken sezon finali yaptığı belli oldu.

Çirkin dizisinin neden erken sezon finali yaptığı belli oldu.

Bir izleyici Birsen Altuntaş'a diğer diziler haziranda sezon finali yaparken Çirkin'in neden sezon finali yaptığını sordu. Birsen Altuntaş ise bu soruya, '9 gün bayram... Önceki akşam yayın yok, bayramda da yok. Etti 2, sonra dönecekler, havalar zaten ısındı. İnsanlar eve girmiyor. Ekran karşısındaki toplam seyirci sayısı azaldıkça azalıyor, reklam zaten çok az... Kanalların hepsi batık. Reklam olursa belki uzatırlar ama mevcut son durum bu!' cevabını verdi.

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın