Kıskanmak’ın Finaliyle Ünlü Oyuncu Yeni Dizi İçin El Sıkıştı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.05.2026 - 16:00

Ekranlara veda etmeye hazırlanan Kıskanmak’ın ardından yeni sezon için dikkat çeken bir transfer gerçekleşti. Final kararı sonrası başarılı bir oyuncunun yeni adresi kısa sürede kulislerin gündemine oturdu. Yeni başlayacak olan Ömür Usta için bir süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Gelin detaylara geçelim…

Ay Yapım’ın NOW için hazırladığı Ömür Usta dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Yeni sezonda ekrana gelecek yapımın oyuncu kadrosu da netleşmeye başladı. Dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Gonca Vuslateri yer alıyor. Genç oyuncular arasında ise Enes Koçak ve Cemre Arda var. Yapım aile ilişkileri etrafında şekillenen bir hikayeyi anlatacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Saral daha önce yönettiği projelerle televizyon dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. Ömür Usta dizisi için oyuncu görüşmeleri bir süredir devam ediyordu. Kadroya son olarak deneyimli bir oyuncu daha dahil oldu.

Bülent İnal’ın projeyle anlaşma sağladığı öğrenildi.

Oyuncu bu sezon Kıskanmak dizisinde savcı Cihan Güneş karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Kıskanmak dizisinin 19 Mayıs tarihinde yayınlanacak 33. bölümle final yapacağı açıklanmıştı. Final kararının ardından Bülent İnal’ın yeni projesi de netleşmiş oldu. Oyuncunun Ömür Usta dizisinden gelen teklifi kabul ettiği belirtildi. Böylece yeni sezonda Nurgül Yeşilçay ve Gonca Vuslateri’yle aynı projede yer alacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
