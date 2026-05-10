Kıskanmak’ın Finaliyle Ünlü Oyuncu Yeni Dizi İçin El Sıkıştı

Yeni sezonda ekrana gelecek yapımın oyuncu kadrosu da netleşmeye başladı. Dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Gonca Vuslateri yer alıyor. Genç oyuncular arasında ise Enes Koçak ve Cemre Arda var. Yapım aile ilişkileri etrafında şekillenen bir hikayeyi anlatacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Saral daha önce yönettiği projelerle televizyon dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. Ömür Usta dizisi için oyuncu görüşmeleri bir süredir devam ediyordu. Kadroya son olarak deneyimli bir oyuncu daha dahil oldu.