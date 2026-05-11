Gaziantep’te Manifest Konseri Öncesi Gerginlik Yaşandı: Protestocu Grup Engel Olmak İstedi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
11.05.2026 - 10:32

Gaziantep’te yapılan Manifest konseri öncesi yaşananlar gündeme geldi. Gün boyunca süren tartışmalar akşam saatlerinde daha da büyüdü. Etkinlik alanı çevresinde kalabalık gruplar toplandı ve konsere tepki gösterdi. Güvenlik güçleri bölgede geniş önlemler aldı. Konser öncesinde yaşanan hareketlilik sosyal medyada da konuşuldu. Protestoların ardından bölgede tansiyon yükseldi.

Gaziantep’te sahne alan Manifest grubu nedeniyle kentte hareketli saatler yaşandı.

Konser öncesinde yapılan protestolar akşam saatlerinde gerginliğe dönüştü. Odeon Performans Sanatları Merkezi çevresinde toplanan kalabalık konsere engel olmak istedi. Etkinliğe karşı çıkan gruplarla konsere gelen vatandaşlar arasında tartışmalar yaşandı. Bazı anlarda arbede çıktığı görüldü. Emniyet ekipleri olayların büyümemesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Protestoların sosyal medya üzerinden başlayan çağrılar sonrası büyüdüğü belirtildi.

Eğitim-Bir-Sen Gaziantep 2 No’lu Şubesi öncülüğünde başlatılan kampanya kısa sürede yayıldı. Aralarında Ensar Vakfı ve İHH’nin de bulunduğu yaklaşık 60 sivil toplum kuruluşu  “#ManifestKonseriİptalEdilsin” kampanyasıyla konserin iptal edilmesini istedi. Yapılan açıklamalarda etkinliğin kentin manevi ve kültürel yapısına uygun olmadığı savunuldu. 

Konser saatine yaklaşılırken protestocu grubun alana geldiği ve kavga çıkardığı kameralara yansıdı. Bölgedeki bekleyiş gece boyunca sürdü. Mehter marşları eşliğinde protesto yapan gruplar dikkat çekti. Bazı vatandaşların araç konvoylarıyla destek verdiği görüldü.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
