Güldür Güldür Oyuncusu Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldığını Açıkladı

Gerçeği tapu işlemleri sırasında öğrendiğini belirten oyuncu müteahhidin kendisini arayarak ödeme yapılmadığını söylediğini anlattı. Yaşadığı olayı anlatırken “Ağabey hepsini ödedim dedim.” diyen Buldu, müteahhidin hiçbir ödeme almadığını söylediğini belirtti. O sırada oyuncu arkadaşı Uğur Bilgin’in de yanında olduğunu anlattı ve yaşadığı duygusal çöküşü uzun süre unutamadığını ifade etti. Uğur Bilgin’in verdiği tepki nedeniyle kendisine “Birini kaybettik sandım” dediğini aktardı. O günleri “rezalet bir dönem” olarak tanımladı.