Güldür Güldür Oyuncusu Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldığını Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
11.05.2026 - 12:26

Güldür Güldür Show oyuncularından Onur Buldu yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, ev sahibi olmaya çalışırken yakın bir arkadaşı tarafından dolandırıldığını anlattı. Katıldığı programda yaşadıklarından bahseden Buldu’nun sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yaşadığı sürecin kendisini uzun süre etkilediğini de söyledi. Gelin detaylara geçelim…

Güldür Güldür Show programında Bilal karakteriyle tanınan Onur Buldu yaşadığı dolandırıcılık olayını anlattı.

Açıklamalarını Alper Kul’un YouTube’da yayınlanan Naptın O İşleri programında yaptı. Onur Buldu, bir müteahhitle arkadaşı aracılığıyla tanıştığını ifade etti. Ev için ödemeleri taksit halinde yaptığını ve kazandıkça para gönderdiğini söyleyen oyuncu, ödemeleri doğrudan arkadaşına verdiğini anlattı. Ancak daha sonra farklı bir gerçekle karşılaştığını açıkladı. Gönderdiği paraların müteahhide ulaşmadığını öğrendiğini söyledi.

“Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş” ifadelerini kullandı.

Gerçeği tapu işlemleri sırasında öğrendiğini belirten oyuncu müteahhidin kendisini arayarak ödeme yapılmadığını söylediğini anlattı. Yaşadığı olayı anlatırken “Ağabey hepsini ödedim dedim.” diyen Buldu, müteahhidin hiçbir ödeme almadığını söylediğini belirtti. O sırada oyuncu arkadaşı Uğur Bilgin’in de yanında olduğunu anlattı ve yaşadığı duygusal çöküşü uzun süre unutamadığını ifade etti. Uğur Bilgin’in verdiği tepki nedeniyle kendisine “Birini kaybettik sandım” dediğini aktardı. O günleri “rezalet bir dönem” olarak tanımladı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
