O Dizi Zirveye Geri Döndü: 10 Mayıs Pazar Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolü paylaştığı dizi yayın hayatına başarıyla devam ederken dün akşamki yeni bölümüyle Total, AB ve ABC1 kategorilerinin birincisi oldu. Geçtiğimiz hafta başrolde yer alan Rabia Soytürk’ün yeni sezonda Teşkilat kadrosunda olmayacağı öğrenilmişti. Seyirciler ise Tolga Sarıtaş’ın devam edip etmeyeceği konusunda kafa karışıklığı yaşamıştı. Henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yok. Ancak dizi son bölümlerine kıyasla bir yükselişte.

Öte yandan Star TV’nin yeni gözdesi Çirkin ise tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşti. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın başrolündeki dizi son haftalarda pazar günlerinin birincisiydi. Bu hafta sıralamada gerileyerek zirveyi rakibine verdi. Çirkin de 8. bölümüyle sezon finali yapacak.