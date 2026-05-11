Yeraltı’nın Melek’i Ülkü Hilal Çiftçi’nin Şarkı Söylediği Çocukluk Videosu Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
11.05.2026 - 13:46

Televizyon dünyasının son dönemdeki en başarılı yapımları arasında gösterilen Yeraltı dizisi, kadrosundaki genç yeteneklerin başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Melek karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi, sergilediği oyunculuk performansıyla izleyicilerin beğenisini toplarken geçmişine dair bir paylaşımla gündeme geldi. Genç oyuncunun yıllar önce çocuk yaşlardayken kaydettiği bir video, sosyal medya platformlarında hızla yayılmaya başladı. Gelin detaylara geçelim…

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her çarşamba akşamı reyting listelerinin zirvesine yerleşen Yeraltı dizisi, hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla büyük bir başarı yakaladı.

Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş, Sümeyye Aydoğan, Ekin Mert Daymaz ve Ülkü Hilal Çiftçi gibi isimleri bir araya getiren yapım, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Dizide Melek karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, sahnelerdeki doğal oyunculuğu ve zaman zaman seslendirdiği şarkılarla büyük takdir topluyor. Genç oyuncunun müzikal yeteneği, son olarak sosyal medyada ortaya çıkan çocukluk videosuyla bir kez daha tescillenmiş oldu.

Yıllar önce çekilen görüntülerde Ülkü Hilal Çiftçi’nin, Tuğçe Kandemir ve Bilal Sonses'in "İçimdeki Sen" adlı parçasını büyük bir başarıyla seslendirdiği görüldü.

Çiftçi’nin küçük yaşlardaki performansı birçok kişi tarafından beğenildi. Yeraltı dizisinde de Ülkü Hilal Çiftçi’nin şarkı söylediği sahneler yer almıştı. O bölümler dizinin izleyicileri tarafından konuşulan sahneler arasında bulunuyordu. Genç oyuncunun müzikle olan bağı yeniden gündeme geldi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
