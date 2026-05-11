TRT Dizisinden Reyting Şovu: 4-10 Mayıs Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
11.05.2026 - 15:36

Televizyon ekranlarında 4-10 Mayıs tarihleri arasını kapsayan haftalık izlenme oranları resmi verilerle birlikte açıklandı. Bahar sezonunun sonuna yaklaşılırken diziler arasındaki rekabet, yayınlanan her yeni bölümle birlikte daha da keskin bir hal almaya başladı. İzleyicilerin tercihlerini yansıtan reyting tabloları, yapımların sezon finali öncesindeki genel durumunu net bir şekilde ortaya koydu. Geçtiğimiz haftanın raporlarına göre, bazı yapımlar istikrarını korurken bazıları ise listelerde önemli basamaklar tırmanmayı başardı. İşte haftanın en çok izlenen yapımlarının detayları ve sıralamalardaki son durum…

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisi, 4-10 Mayıs haftasında elde ettiği yüksek oranlarla ekranlara adeta damga vurdu.

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Erdem Şanlı gibi isimlerin yer aldığı dizi, üç farklı kategoride de birinci olarak rakiplerine şans tanımadı. Total grubunda 12.67, AB grubunda 11.73 ve ABC1 grubunda 13.82 puan alarak sezonun en başarılı işi olma unvanını pekiştirdi.

Zirvenin hemen ardından gelen Uzak Şehir ise özellikle Total grubunda 12.66 alarak liderliği kıl payı kaçırdı.

Sevdiğim Sensin dizisi, her üç grupta da üst sıralardaki yerini koruyarak kemikleşmiş bir izleyici kitlesine sahip olduğunu kanıtladı. Yeraltı dizisi ise AB grubunda 7.80 alarak üçüncülüğe yerleşirken, diğer kategorilerde de ilk beşin içinde kendine yer buldu. Kızılcık Şerbeti haftayı istikrarlı bir şekilde tamamlayarak her üç grupta da beşinci sırada konumlandı. 

İşte 4-10 Mayıs haftası ekranın en çok izlenen 5 dizisi 👇

Total

Taşacak Bu Deniz | 12.67

Uzak Şehir | 12.66

Sevdiğim Sensin | 9.58

Yeraltı | 8.00

Kızılcık Şerbeti | 6.90

AB

Taşacak Bu Deniz | 11.73

Uzak Şehir | 8.36

Yeraltı | 7.80

Sevdiğim Sensin | 6.61

Kızılcık Şerbeti | 6.50

ABC1

Taşacak Bu Deniz | 13.82

Uzak Şehir | 11.51

Sevdiğim Sensin | 8.80

Yeraltı | 8.69

Kızılcık Şerbeti | 6.97

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
