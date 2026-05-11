TRT Dizisinden Reyting Şovu: 4-10 Mayıs Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Sevdiğim Sensin dizisi, her üç grupta da üst sıralardaki yerini koruyarak kemikleşmiş bir izleyici kitlesine sahip olduğunu kanıtladı. Yeraltı dizisi ise AB grubunda 7.80 alarak üçüncülüğe yerleşirken, diğer kategorilerde de ilk beşin içinde kendine yer buldu. Kızılcık Şerbeti haftayı istikrarlı bir şekilde tamamlayarak her üç grupta da beşinci sırada konumlandı.

İşte 4-10 Mayıs haftası ekranın en çok izlenen 5 dizisi 👇

Total

Taşacak Bu Deniz | 12.67

Uzak Şehir | 12.66

Sevdiğim Sensin | 9.58

Yeraltı | 8.00

Kızılcık Şerbeti | 6.90

AB

Taşacak Bu Deniz | 11.73

Uzak Şehir | 8.36

Yeraltı | 7.80

Sevdiğim Sensin | 6.61

Kızılcık Şerbeti | 6.50

ABC1

Taşacak Bu Deniz | 13.82

Uzak Şehir | 11.51

Sevdiğim Sensin | 8.80

Yeraltı | 8.69

Kızılcık Şerbeti | 6.97