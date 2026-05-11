Kızılcık Şerbeti Setinde Sürpriz Açıklama: "Karakterimden Hiç Hoşlanmıyorum!"

Oyunculara yöneltilen 'Karakterine bir tavsiye verecek olsan ne olurdu?' sorusu, dizi dünyasında nadir rastlanan türden dürüst cevapların verilmesine zemin hazırladı. Dizide Salkım karakterini canlandıran Özge Borak, kendi karakterinin üslubunu hedef alarak 'Az laf sok' şeklinde esprili ama bir o kadar da eleştirel bir tavsiyede bulundu.

Dizinin kilit isimlerinden biri olan Abdullah karakterini üstlenen Ahmet Mümtaz Taylan ise rolüne karşı çok daha sert ve net bir tutum sergiledi. Ahmet Mümtaz Taylan, hayat verdiği Abdullah’ın kişilik özelliklerinden hiç hoşlanmadığını açıkça ifade etti. Karakterine yalnız yaşamayı denemesini öneren usta oyuncu, yalnızlığın da zevkli bir yanı olduğunu belirterek Abdullah’ın tercihlerini eleştirdi.