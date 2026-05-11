Kızılcık Şerbeti Setinde Sürpriz Açıklama: "Karakterimden Hiç Hoşlanmıyorum!"

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
11.05.2026 - 14:46

Show TV ekranlarında dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam eden Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı ilk günden itibaren televizyon dünyasının en çok konuşulan yapımları arasında yer almayı sürdürüyor. Dört sezondur sadık bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen dizi, her hafta reyting listelerinde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. 

Dizinin sevilen oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan ve Özge Borak, canlandırdıkları karakterler üzerine değerlendirmelerde bulunarak sosyal medyada gündeme geldi. Profesyonel iş hayatları ile hayat verdikleri roller arasındaki farkı ortaya koyan sanatçılar, karakterlerinin kişilik özelliklerini eleştirdi.

Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan ile Salkım’ı oynayan Özge Borak, rollerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Oyunculara yöneltilen 'Karakterine bir tavsiye verecek olsan ne olurdu?' sorusu, dizi dünyasında nadir rastlanan türden dürüst cevapların verilmesine zemin hazırladı. Dizide Salkım karakterini canlandıran Özge Borak, kendi karakterinin üslubunu hedef alarak 'Az laf sok' şeklinde esprili ama bir o kadar da eleştirel bir tavsiyede bulundu. 

Dizinin kilit isimlerinden biri olan Abdullah karakterini üstlenen Ahmet Mümtaz Taylan ise rolüne karşı çok daha sert ve net bir tutum sergiledi. Ahmet Mümtaz Taylan, hayat verdiği Abdullah’ın kişilik özelliklerinden hiç hoşlanmadığını açıkça ifade etti. Karakterine yalnız yaşamayı denemesini öneren usta oyuncu, yalnızlığın da zevkli bir yanı olduğunu belirterek Abdullah’ın tercihlerini eleştirdi.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
