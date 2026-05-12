Başrolleri Değişen TRT 1 Dizisi İçin Final Kararı Verildi

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve bir süredir kadrosundaki değişimlerle adından söz ettiren Cennetin Çocukları için beklenen karar açıklandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana farklı bir hikaye örgüsüyle dikkat çeken dizi, sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yer almıştı. Ayvalık’ın eşsiz manzarasında çekimleri devam eden yapım, görsel kalitesiyle de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Ancak hikayedeki köklü değişiklikler ve oyuncu kadrosundaki yenilenme, projenin gidişatını farklı bir noktaya taşıdı. Kanal yönetimi ve yapım şirketi arasında yapılan görüşmeler neticesinde dizinin yayın hayatına nokta koyulması kararlaştırıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş