Başrolleri Değişen TRT 1 Dizisi İçin Final Kararı Verildi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
12.05.2026 - 11:08

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve bir süredir kadrosundaki değişimlerle adından söz ettiren Cennetin Çocukları için beklenen karar açıklandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana farklı bir hikaye örgüsüyle dikkat çeken dizi, sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yer almıştı. Ayvalık’ın eşsiz manzarasında çekimleri devam eden yapım, görsel kalitesiyle de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Ancak hikayedeki köklü değişiklikler ve oyuncu kadrosundaki yenilenme, projenin gidişatını farklı bir noktaya taşıdı. Kanal yönetimi ve yapım şirketi arasında yapılan görüşmeler neticesinde dizinin yayın hayatına nokta koyulması kararlaştırıldı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Motto Prodüksiyon imzasını taşıyan Cennetin Çocukları dizisi, kanalın aldığı son kararla birlikte 36. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.

Soner Caner’in yönetmenliğinde çekilen dizi, hikaye akışındaki radikal kararlarla sık sık gündeme gelmişti. Senaryosunu Ali Kara’nın kaleme aldığı yapımda, bir süre önce hem ana hikayede hem de başrollerde önemli bir revizyona gidilmişti. Başarılı oyuncular Özgü Kaya ve İsmail Hacıoğlu’nun ayrılmasıyla birlikte dizinin atmosferi tamamen değişmişti.

Dizinin hikaye yapısındaki köklü değişimle birlikte başroller tamamen yenilenmiş ve kadroya Burak Serdar Şanal ile Buse Meral dahil olmuştu.

Başrollerin değişimiyle Ayvalık'taki çekimlere yeni bir soluk getirilmesi hedeflense de, bu hamle beklenen reyting artışını ne yazık ki sağlamadı. Yaşanan bu kan kaybı ve izleyici beklentisinin karşılanamaması üzerine TRT 1 yönetimi, yapımın daha fazla devam etmemesi yönünde karar kıldı. Sonuç olarak, yeni sezonda yer alması planlanmayan dizi için 36. bölümde kesin final kararı alındı ve ekran yolculuğunun noktalanacağı duyuruldu.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
