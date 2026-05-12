Final Kararı Etkisini Gösterdi: 11 Mayıs Pazartesi Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Pazartesi günleri rakipsiz bir şekilde ilerleyen Uzak Şehir, her hafta birinci olmayı başarıyor. Bu hafta da Total, AB ve ABC1 gruplarında birinciliği diğer dizilere kaptırmadı. Sezon finaline doğru son bölümlerin hazırlığında olan dizi oranlarda düşüş yaşasa da günü galibiyetle noktaladı.

Öte yandan Mert Ramazan Demir’in başrolündeki Delikanlı dizisi reytingler nedeniyle erken final kararı almıştı. Final kararının açıklanması yeni bölüm reytinglerini daha da düşürdü ve Delikanlı Total grubunda ilk 10’a giremedi.

TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları ise Total’de 8., AB’de 10. ve ABC1’de 6. olarak günü tamamladı.