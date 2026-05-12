Cennet Mahallesi'nin Menekşe'si Şeyla Halis, Dizinin Neden Bittiğini Yıllar Sonra Açıkladı

Kulüp 91 adlı YouTube kanalına konuk olan oyuncu Şeyla Halis, bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi'nin neden final yaptığını yıllar sonra açıklarken ayrıca dizinin final yaptığı dönem yaşanılanlardan bahsetti.

'Zaten Alişan askere gidiyordu dolayısıyla biz finalledik. 'Niye kaldırıldı dizi, niye bitti, niye, ne oluyor, ne bitiyor?' diye tepkiler fazlalaşınca Görgüsüzler ya da ismi başka bir şey olan, 7-8 bölüm süren bir proje yapıldı. Alişan'ın yerine başka biri geldi. Bütün kadro aynıydı fakat bu sefer de seyirci Alişan'ın gidip yerine başka bir adamın gelmesini kabullenemedi. 'Hayır istemiyoruz. Sultan, Ferhat dışında kimseyle evlenemez, birlikte olamaz.' diye büyük tepki yedi ve o da o yüzden bitti.”