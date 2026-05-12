"Bazı Vedalar Hak Edilmez" Survivor'dan Elenen Seda'dan İlk Paylaşım Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.05.2026 - 16:34

Survivor'ın yeni bölümünde elenen isim belli oldu. Survivor Seda Albayrak, yarışmaya veda eden isim olurken Seda, Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Survivor 2026'nın önde gelen isimlerinden Seda Albayrak, yeni bölümde yarışmaya veda eden isim oldu. Yarışmacılardan Beyza'yla son ikiye kalan Seda, seyircilerin katıldığı halk oylamasında daha az oy alarak Survivor'a veda etti. Yarışmanın popüler isimlerinden Seda, elenir elenmez Instagram hesabından paylaşım yaptı.

İşte Survivor'dan elenen Seda'nın ilk paylaşımı:

'Bunca zaman boyunca sadece yarışmadım... Açlıkla, yorgunlukla, özlemle, baskıyla ve görünmeyen birçok şeyle savaştım. Her oyuna son gücümle çıktım, her düştüğümde tekrar ayağa kalktım. Çünkü ben

oraya sadece bulunmaya değil, savaşmaya gittim.

Bugün gelen yorumlara baktığımda, aslında insanların da benim hissettiğim şeyi gördüğünü anlıyorum... Çünkü bazı vedalar gerçekten hak edilmez. Verilen emeğin, gösterilen mücadelenin ve yaşanan onca şeyin yalnızca istatistiklerle ölçülmesi bazen insanın içini acıtıyor.

Ama şunu biliyorum ki; insanlar rakamları değil, gerçek mücadeleyi hatırlar. Ve ben bu adadan vicdanım rahat, alnım açık çıkıyorum. Çünkü elimden gelenin eksik değil, fazlasını verdim.

Orada yaşadığım süreçte bazı insanları ve bazı olayları çok yanlış tanıdığımı da fark ettim. Zamanı geldiğinde her şeyi açık yüreklilikle anlatacağım. Ama şu an önce biraz nefes almaya ve mental olarak kendimi toparlamaya ihtiyacım var.

Bu süreçte bana inanan, hakkımı savunan, sevgisini ve desteğini hissettiren herkese sonsuz teşekkür ederim. Iyi ki varsınız.

Bazı insanlar kupayla kazanır... Bazıları ise insanların kalbinde bıraktığı izlerle.'

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
