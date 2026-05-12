“Dragon Yolladım, İcralık Oldum” Diyen TikTok Mağdurları Nur Viral'in Programında Konuştu
TikTok’ta Selda ismiyle yayın yapan fenomen hakkında ortaya atılan yüksek meblağlı dolandırıcılık iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 'Nur Viral ile Sen İstersen' programına katılan çok sayıda mağdur, evlilik vaadi ve arkadaşlık ilişkisi bahanesiyle milyonlarca lira zarara uğratıldıklarını iddia etti. Platform üzerinden gönderilen pahalı hediyeler nedeniyle icralık olduklarını belirten mağdurlar, yaşadıkları süreci canlı yayında anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programına katılan bazı kişiler, TikTok fenomeni Selda ve yakın çevresindeki isimler tarafından maddi zarara uğratıldıklarını öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TikTok fenomeni yüzünden 3 ayda 5,5 milyon TL kaybettiğini iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın