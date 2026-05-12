“Dragon Yolladım, İcralık Oldum” Diyen TikTok Mağdurları Nur Viral'in Programında Konuştu

Nur Viral'in programına konuk olan bir diğer mağdur Aydın Bey, yaklaşık üç ay boyunca devam eden iletişim sürecinde büyük miktarda para kaybettiğini öne sürdü. İddiasına göre canlı yayınlar üzerinden gönderdiği hediyeler nedeniyle toplam zararının 5,5 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Aydın Bey yaşadıklarını, “Yayında oynayıp bana hediye at. Seninle evleneceğim deyip ayıcık istiyordu, bende hediye atıyordum. Hep telefondan görüşüyorduk.3 ayda 5 buçuk milyonum gitti. Şikayetçi oldum, bir şey çıkmadı.” sözleriyle anlattı.

Mağdurlardan Cemal Bey ise Selda ile arkadaş olduklarını düşündüğünü belirterek, “Dragon yolladım 70 bin liram gitti. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum ama değilmişiz” dedi.

Öte yandan Gökmen Çöl ile TikTok fenomeni Selda arasında yaşanan gelişmelerin daha önce Müge Anlı’nın programında da gündeme geldiği belirtildi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayla ilgili tartışmalar sürüyor.