“Dragon Yolladım, İcralık Oldum” Diyen TikTok Mağdurları Nur Viral'in Programında Konuştu

Esra Demirci - TV Editörü
12.05.2026 - 15:00

TikTok’ta Selda ismiyle yayın yapan fenomen hakkında ortaya atılan yüksek meblağlı dolandırıcılık iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 'Nur Viral ile Sen İstersen' programına katılan çok sayıda mağdur, evlilik vaadi ve arkadaşlık ilişkisi bahanesiyle milyonlarca lira zarara uğratıldıklarını iddia etti. Platform üzerinden gönderilen pahalı hediyeler nedeniyle icralık olduklarını belirten mağdurlar, yaşadıkları süreci canlı yayında anlattı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programına katılan bazı kişiler, TikTok fenomeni Selda ve yakın çevresindeki isimler tarafından maddi zarara uğratıldıklarını öne sürdü.

Programa bağlanan Gökmen Bey, TikTok yayınları sırasında Selda’ya yüksek miktarda dijital hediye gönderdiğini ve bu süreçte yaklaşık 2 milyon lira kaybettiğini iddia etti. Yaşadıklarını anlatan Gökmen Bey, “Dragon yolladım, milyonlarım gitti. Ben hakkımı istiyorum, 5-6 icra dosyam var” dedi.

Gökmen Bey’in oğlu Mert de canlı yayında açıklamalarda bulunarak, “Evlilik vaadiyle insanları dolandıramazsınız, zararlarımız giderilsin” sözleriyle tepki gösterdi.

Programa katılan bir diğer isim Yılmaz Bey ise, Selda’nın ablası olduğu öne sürülen Serap isimli kişi tarafından mağdur edildiğini savundu. Yılmaz Bey, “Canlı yayında yardım istediler, 600 bin TL gönderdim” ifadelerini kullandı.

TikTok fenomeni yüzünden 3 ayda 5,5 milyon TL kaybettiğini iddia etti.

Nur Viral'in programına konuk olan bir diğer mağdur Aydın Bey, yaklaşık üç ay boyunca devam eden iletişim sürecinde büyük miktarda para kaybettiğini öne sürdü. İddiasına göre canlı yayınlar üzerinden gönderdiği hediyeler nedeniyle toplam zararının 5,5 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Aydın Bey yaşadıklarını, “Yayında oynayıp bana hediye at. Seninle evleneceğim deyip ayıcık istiyordu, bende hediye atıyordum. Hep telefondan görüşüyorduk.3 ayda 5 buçuk milyonum gitti. Şikayetçi oldum, bir şey çıkmadı.” sözleriyle anlattı.

Mağdurlardan Cemal Bey ise Selda ile arkadaş olduklarını düşündüğünü belirterek, “Dragon yolladım 70 bin liram gitti. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum ama değilmişiz” dedi.

Öte yandan Gökmen Çöl ile TikTok fenomeni Selda arasında yaşanan gelişmelerin daha önce Müge Anlı’nın programında da gündeme geldiği belirtildi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayla ilgili tartışmalar sürüyor.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
