Haberler
Gündem
CHP’li Vekilden Tüm Öğretmenler İçin Yeşil Pasaport Talebi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.05.2026 - 17:22

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında kamu ve özel sektör ayrımı yapılmadan tüm öğretmenlere yeşil pasaport imkânı sağlanması gerektiğini ifade etti. Yeşil pasaport olarak bilinen Hususi Damgalı Pasaport, 130'dan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunan ayrıcalıklı bir pasaport türüdür.

Kamuda belli bir süreyi dolduran memurlara tanınan yeşil pasaport, birçok ayrıcalığı da beraberinde getiriyor.

Yeşil pasaport ile Schengen ülkeleri dâhil birçok ülkeye vizesiz seyahat mümkün hâle geliyor. 

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin geleceği olan çocukların öğretmenlere emanet edildiğini vurguladı.

Öğretmenlerin tüm hakları fazlasıyla hak ettiğini belirten Kaya, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmadan tüm öğretmenlere yeşil pasaport verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yeşil pasaport sürecinde dikkate alınan hizmet süresinin de 3 yıla düşürülmesini öneren Kaya, ayrıca eğitim ve öğretim amacıyla yurt dışına giden öğretmenlere yeterli harcırah sağlanmasını da istedi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
