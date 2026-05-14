Merkez Bankası Açıkladı: Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Yükseltildi

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.05.2026 - 11:07

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, önümüzdeki yıllara yönelik enflasyon tahminlerini açıkladı. Şubat ayında yayımlanan ilk raporda 2026 yılı için yüzde 16 olarak belirlenen ara hedef yüzde 24’e çıkarıldı. 

Karahan, “Enflasyon ara hedefimizi 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla yüzde 24, yüzde 15 ve yüzde 9 seviyesine yükselttik” dedi.

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedef tahminini yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ikinci Enflasyon Raporu’nu yayımladı. Bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Fatih Karahan, makroekonomik veriler ve küresel riskler doğrultusunda enflasyon tahmin patikasının güncellendiğini belirtti.

Şubat ayında yayımlanan ilk raporda 2026 yılı için yüzde 16 olarak belirlenen ara hedef yüzde 24’e yükseltildi. 2027 yılı ara hedefi yüzde 9’dan yüzde 15’e çıkarılırken, 2028 yılı ara hedefi yüzde 8’den yüzde 9’a yükseltildi.

TCMB’nin yeni tahminlerine göre 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 26, 2027 yıl sonu beklentisi yüzde 15, 2028 yıl sonu beklentisi ise yüzde 9 olarak açıklandı. Orta vadede enflasyonun yüzde 5 seviyesine gerilemesinin hedeflendiği dile getirildi.

"2026 yılı ara hedefimizi yüzde 24'e seviyesine yükselttik."

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan şu ifadeleri kullandı:

'Hatırlayacağınız üzere, geçen yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında, ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak Rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yapmıştık.

Bu doğrultuda, 2026 yılı ara hedefimizi yüzde 24’e, 2027 yılı ara hedefimizi yüzde 15’e, 2028 yılı ara hedefimizi ise yüzde 9 seviyesine yükselttik.

İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı, ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra “tahmin belirsizliğinin iletişimine” dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor.

Dolayısıyla da bu Rapor döneminde bir iletişim revizyonu eşliğinde, baz senaryo altında nokta tahminlerimizi ve Kurul tarafından öne çıktığı değerlendirilen risk unsurlarını paylaşıyoruz.

Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında, enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26; 2027 yıl sonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.

Bu çerçevede, para politikası duruşumuzu oluştururken; risklerin yönünü ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye devam edeceğiz.

Bu süreçte sıkı politika duruşumuzu koruyarak mart ve nisan aylarında politika faizini sabit tuttuk. TL mevduat, kredi büyümesi ve likidite yönetimi odaklı makroihtiyati tedbirleri sıkı parasal duruşumuzu desteklemek üzere uygulamaya devam ediyoruz.

Nisan ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32,4 seviyesinde gerçekleşti.2026 yılı şubat ayı sonunda Orta Doğu’da başlayan gerilim, negatif arz şoklarına yol açarak, yakın dönem enflasyon görünümünde öne çıkan ana unsur oldu.

Yılın ilk dört ayındaki fiyat artışlarına baktığımızda, geçen yıla kıyasla gıda ve enerjideki yükseliş görüyoruz. Buna karşın, para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle hizmet ve temel mal gibi gruplarda enflasyon gerilemeye devam ediyor.

Şubat-mart döneminde öngördüğümüz tahmin aralığının içinde seyreden tüketici enflasyonu, nisan ayında gerilimin etkilerinin belirginleşmesiyle tahmin aralığının üzerinde gerçekleşti.'

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
