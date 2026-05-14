article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji’den 39 Şehir İçin Son Dakika Uyarısı: Ülkenin Yarısında Sel Riski Var!

Meteoroloji’den 39 Şehir İçin Son Dakika Uyarısı: Ülkenin Yarısında Sel Riski Var!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.05.2026 - 11:03

Türkiye genelinde etkisini sürdüren şiddetli bahar sağanakları nedeniyle 39 şehirde sarı kodlu alarm verildi. Meteoroloji uzmanları; sel, dolu ve hortum riskine karşı vatandaşları uyarırken, hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düşeceği bildirildi.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/galeri...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin büyük bölümünde bugün bahar sağanakları etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 39 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Türkiye'nin büyük bölümünde bugün bahar sağanakları etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 39 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Sarı kod verilen iller şöyle:

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugün ve yarın ülke genelinde azalması ve yer yer mevsim normallerinin de altına düşmesi bekleniyor. 

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında şu ifadeler yer aldı: “İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Sakarya, Bursa, Bilecik çevreleri, Çanakkale’nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç ve doğusu, Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın