Kızılcık Şerbeti’nin Sezon Finali Öncesi Kadroda İki Önemli Ayrılık Yaşanacak

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.05.2026 - 15:54

Show TV ekranlarının uzun soluklu ve çok izlenen dram yapımlarından Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunun sonuna yaklaşırken hareketli günler geçiriyor. Televizyon dünyasında her hafta adından söz ettiren dizi, yaklaşan sezon arası öncesinde kadrosundaki köklü değişikliklerle gündeme geldi. Çekimleri cuma günü itibarıyla tamamlanacak olan projenin set arkasında veda hüzünleri yaşanıyor. Ekran yolculuğuna başarıyla devam eden dizi, izleyicilerini şaşırtacak gelişmelerle sezona ara vermeye hazırlanıyor. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kızılcık Şerbeti dizisinde dördüncü sezonun son bölüm çekimleri cuma günü tamamlanıyor.

Sevilen yapım, 22 Mayıs akşamı yayınlanacak olan 138. bölümüyle birlikte ekran macerasına kısa bir ara verecek. Sezon finali bölümlerinde Özge Borak'ın canlandırdığı Salkım karakterinin başına çok büyük bir olayın geleceği senaryo kulislerinden sızan bilgiler arasında yer alıyor. Bu çarpıcı gelişmelerin yanı sıra, dizinin oyuncu kadrosunda yer alan iki ismin projeye kesin olarak veda edeceği öğrenildi.

Dizide İlhami karakterine hayat veren Fatih Gühan ve onun babası Ulvi rolünü üstlenen Hamdi Alkan, sezon sonu itibarıyla ekipten ayrılacak.

Gühan ve Hamdi Alkan’ın canlandırdığı baba-oğul karakterlerinin hikayesi, senaryo gereği bu sezonla birlikte tamamen noktalanmış olacak. Öte yandan, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı diziden ayrılması gündemde olan üçüncü bir oyuncuyla ilgili de yapım şirketinin son görüşmeleri sürdürdüğü bildirildi. 

Kadrodaki bu eksilmelere rağmen, yeni sezon için izleyicileri sevindirecek büyük bir transfer hamlesi de gerçekleştirilmişti. Yeni yayın döneminde usta oyuncu Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil olarak dengeleri değiştirecek bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
