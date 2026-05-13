Kızılcık Şerbeti’nin Sezon Finali Öncesi Kadroda İki Önemli Ayrılık Yaşanacak

Gühan ve Hamdi Alkan’ın canlandırdığı baba-oğul karakterlerinin hikayesi, senaryo gereği bu sezonla birlikte tamamen noktalanmış olacak. Öte yandan, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı diziden ayrılması gündemde olan üçüncü bir oyuncuyla ilgili de yapım şirketinin son görüşmeleri sürdürdüğü bildirildi.

Kadrodaki bu eksilmelere rağmen, yeni sezon için izleyicileri sevindirecek büyük bir transfer hamlesi de gerçekleştirilmişti. Yeni yayın döneminde usta oyuncu Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil olarak dengeleri değiştirecek bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.