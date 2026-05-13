Show TV’nin Meşhur Dizisi Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Bir İsim Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.05.2026 - 13:53

Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölüm fragmanıyla birlikte bir detay dikkat çekti. Bu sezon sık sık gündem olan diziye yeni bir oyuncunun katıldığı fark edildi. Hikayeye Ömer ve Kıvılcım’ın cephesinden dahil olduğu düşünüldü. Gelin Kızılcık Şerbeti’nin yeni oyuncusu kim birlikte görelim…

Kızılcık Şerbeti 4. sezonuyla Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Yakın zamanda 5. sezon onayı alan dizi yayın arasından önce son bölümlerin hazırlığında. Bu sezon Kızılcık Şerbeti’nde birçok gelişme yaşandı. Başrol Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç gibi birçok isim kadrodan ayrılmıştı. Ardından ise kadroya yeni oyuncular katılmıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin yeni oyuncusu Dila Danışman oldu.

Geçtiğimiz gün Kızılcık Şerbeti setinden ifşa olan görüntülerle birlikte Ömer karakterine yeni bir partner gelmiş olma ihtimali seyirciden tepki almıştı. Kıvılcım’la bir türlü düzene girmeyen ilişkilerinin yeniden sarsılma ihtimali tartışılmıştı. Yeni bölüm fragmanında ise Dila Danışman’ın karakterinin Ömer ve Kıvılcım’ın yanına geldiği görüldü. Tüm soru işaretleri yeni bölümle sonlanmış olacak. Bakalım yeni karakter hikayeye nasıl etki edecek?

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 137. Bölüm Fragmanı 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
